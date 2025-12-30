Close Menu

HDZ Sinj: 'Eto ti Proračun – i radi'

'Proračun smo podržali bez ijednog amandmana, bez ijedne točke ili zareza, kako gradonačelnik više ne bi imao alibi'

Klub vijećnika HDZ-a podržao je Proračun koji je predložio gradonačelnik Miro Bulj.

- Ne zato što vjerujemo u njegov rad, nego zato što ne želimo da Sinj ponovno postane talac političkog nereda, nerada, blokada i novih izbora. 

Građani Sinja su umorni – iscrpljeni godinama kaosa, improvizacije i potpunog izostanka odgovornog upravljanja Gradom. 

Grad Sinj danas stoji ukopan na mjestu. Bez vizije, bez smjera i bez rezultata. Politički i razvojno je eutanaziran. 

Proračun smo podržali bez ijednog amandmana, bez ijedne točke ili zareza, kako gradonačelnik više ne bi imao alibi. 

Nema oporbe i rušenja.

Nema blokade.

Nema opravdanja. 

Gradonačelnik Bulj – njegov Proračun, njegov rad i njegova puna odgovornost. 

U idućoj godini očekujemo konkretne rezultate – projekte, a ne paroleRad, a ne cirkus i galamu. 

Njegov rad ocjenjivat ćemo jasno, argumentirano i javno, zajedno s građanima Sinja. 

Eto ti Proračun – i radi! - stoji u priopćenju HDZ-a Sinj.

