HDZ Sinj: 'Eto ti Proračun – i radi'

Klub vijećnika HDZ-a podržao je Proračun koji je predložio gradonačelnik Miro Bulj.

- Ne zato što vjerujemo u njegov rad, nego zato što ne želimo da Sinj ponovno postane talac političkog nereda, nerada, blokada i novih izbora.

Građani Sinja su umorni – iscrpljeni godinama kaosa, improvizacije i potpunog izostanka odgovornog upravljanja Gradom.

Grad Sinj danas stoji ukopan na mjestu. Bez vizije, bez smjera i bez rezultata. Politički i razvojno je eutanaziran.

Proračun smo podržali bez ijednog amandmana, bez ijedne točke ili zareza, kako gradonačelnik više ne bi imao alibi.

Nema oporbe i rušenja.

Nema blokade.

Nema opravdanja.

Gradonačelnik Bulj – njegov Proračun, njegov rad i njegova puna odgovornost.

U idućoj godini očekujemo konkretne rezultate – projekte, a ne parole. Rad, a ne cirkus i galamu.

Njegov rad ocjenjivat ćemo jasno, argumentirano i javno, zajedno s građanima Sinja.

Eto ti Proračun – i radi! - stoji u priopćenju HDZ-a Sinj.