HDZ se nije "proslavio" na izborima u Omišu: Nezavisne liste osvojile čak 24 od 32 mandata u izravnim nadmetanjima. Evo rezultata

Izbori za vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša, održani u nedjelju, 8. studenoga, donijeli su zanimljive rezultate, osobito u mjestima u kojima su birači mogli birati između više kandidacijskih lista. Prema neslužbenim podacima koje je dobila Dalmacija Danas, nezavisne liste ostvarile su izrazitu prednost pred HDZ-om, koji nije osvojio većinu ni u jednom od šest mjesnih odbora u kojima se natjecao protiv kandidata s nezavisnih lista.

Brojke su posebno zanimljive kada se promatra raspodjela vijećničkih mjesta. U šest mjesnih odbora u kojima se HDZ suočio s konkurencijom nezavisnih lista birala su se ukupno 32 vijećnika. Od toga je HDZ, prema dostavljenim rezultatima, osvojio samo osam mandata, dok su preostala 24 mandata pripala nezavisnim listama. Riječ je o rezultatu koji pokazuje snažnu podršku birača lokalnim kandidatima, premda za potpunu sliku odnosa političkih snaga na cijelom omiškom području treba pričekati cjelovita službena izvješća.

Izbori su bili raspisani za 37 mjesnih odbora na području Grada Omiša, a vijeća imaju od pet do sedam članova, ovisno o veličini mjesnog odbora. Njihova je uloga važna za svakodnevni život lokalnih zajednica jer predstavljaju interese stanovnika i sudjeluju u predlaganju komunalnih i infrastrukturnih prioriteta.

Kučiće, Podgrađe i Slime: Nezavisni ostvarili uvjerljive pobjede

Jedan od najizraženijih rezultata zabilježen je u Kučićima, gdje je nezavisna lista Ivana Tomasovića osvojila 124 glasa i šest od ukupno sedam mandata. HDZ-ova lista koju je predvodio Filip Tomasović dobila je 38 glasova, što joj je donijelo samo jednog vijećnika. Nezavisna lista tako će imati izrazitu većinu u novom vijeću mjesnog odbora.

Sličan rezultat zabilježen je u Podgrađu, gdje je lista grupe birača Ante Jerčića dobila 65 glasova i osvojila četiri od pet vijećničkih mjesta. HDZ-ova lista Josipa Marušića dobila je 14 glasova i jedan mandat. U Slimenu je nezavisna lista Zvonimira Utrobičića osvojila 64 glasa i četiri mandata, dok je HDZ-ova lista Rozarije Škarice dobila 30 glasova i jedno mjesto u vijeću.

Nezavisni kandidati bili su uspješniji i u Blatu na Cetini, gdje je lista Stjepana Smoljanovića osvojila 80 glasova i tri mandata, a HDZ-ova lista Ivana Smoljanovića 65 glasova i dva mandata. U Donjem Docu lista Stipe Bilića osvojila je 63 glasa i tri mandata, dok je HDZ-ova lista Ante Medića dobila 38 glasova i dva mjesta.

Posebno je zanimljiv rezultat u Lokvi Rogoznici, gdje su se natjecale tri liste. Najviše glasova, njih 62, osvojila je nezavisna lista Tonćija Kovačića, kojoj su pripala dva mandata. Lista grupe birača Pere Bauka dobila je 45 glasova i također dva mandata, dok je HDZ-ova lista Stanislava Kovačića osvojila 21 glas i jedan mandat. Budući da nijedna lista nema samostalnu većinu, za buduće upravljanje mjesnim odborom bit će važni dogovori među izabranim vijećnicima.

Nezavisne liste slavile i u drugim mjesnim odborima

U Čelini – Stanićima najviše glasova osvojila je lista Ante Stanića, ukupno 123, što joj je donijelo pet od sedam mandata. Druga nezavisna lista, koju je predvodio Milorad Radulović, osvojila je 72 glasa i dva vijećnička mjesta.

U Gornjem Docu lista Mate Mrčelića osvojila je 39 glasova, a lista Ivana Lučića 17 glasova. Prema naknadno dostavljenoj raspodjeli mandata, Mrčelićevoj listi pripala su četiri, a Lučićevoj jedan mandat. U Srijanima je lista Katarine Mikas dobila 48 glasova, dvostruko više od liste Mihe Periša, koja je osvojila 24 glasa. Dostavljeni podaci navode raspodjelu od tri prema dva mandata, što još treba potvrditi službenim izvješćem.

U mjesnom odboru Priko svih sedam vijećničkih mjesta, prema dostavljenim rezultatima, pripalo je listi Ivane Rubić, dok lista Marka Žuljevića – Pandžića nije osvojila mandat. U Punti – Starom Gradu pobijedila je nezavisna lista Marina Marušića s pet mandata, dok je HSP-ova lista Denisa Dujmovića osvojila dva mjesta.

U Mliji – Brzetu lista Ivana Barišića dobila je 90 glasova, dok je HSP-ova lista Lea Ribičića osvojila 60. Prema zasad nepotvrđenoj raspodjeli, riječ je o četiri mandata za Barišićevu i tri za Ribičićevu listu. U Rošcima svih pet mandata, prema dostupnim informacijama, osvojila je lista Dijane Kaćunko, dok lista Petra Kaćunka nije osvojila vijećničko mjesto.

Detaljni rezultati izbora po mjesnim odborima

Donosimo pregled dostavljenih izbornih rezultata, uključujući nositelje lista, osvojene glasove i raspodjelu mandata. Podaci su neslužbeni, a pojedine raspodjele zahtijevaju dodatnu potvrdu.

Mjesni odbor Lista i nositelj Glasovi Mandati Blato na Cetini Lista grupe birača – Stjepan Smoljanović 80 3 HDZ – Ivan Smoljanović 65 2 Čelina – Stanići Lista grupe birača – Ante Stanić 123 5 Lista grupe birača – Milorad Radulović 72 2 Donji Dolac Lista grupe birača – Stipe Bilić 63 3 HDZ – Ante Medić 38 2 Gornji Dolac Lista grupe birača – Mate Mrčelić 39 4 Lista grupe birača – Ivan Lučić 17 1 Kučiće Lista grupe birača – Ivan Tomasović 124 6 HDZ – Filip Tomasović 38 1 Lokva Rogoznica Lista grupe birača – Tonći Kovačić 62 2 Lista grupe birača – Pero Bauk 45 2 HDZ – Stanislav Kovačić 21 1 Mlija – Brzet Lista grupe birača – Ivan Barišić 90 4* HSP – Leo Ribičić 60 3* Podgrađe Lista grupe birača – Ante Jerčić 65 4 HDZ – Josip Marušić 14 1 Priko Lista grupe birača – Ivana Rubić Nije potvrđeno 7 Lista grupe birača – Marko Žuljević – Pandžić Nije potvrđeno 0 Punta – Stari Grad Lista grupe birača – Marin Marušić Nije potvrđeno 5 HSP – Denis Dujmović Nije potvrđeno 2 Rošca Lista grupe birača – Dijana Kaćunko Nije potvrđeno 5 Lista grupe birača – Petar Kaćunko Nije potvrđeno 0 Slime Lista grupe birača – Zvonimir Utrobičić 64 4 HDZ – Rozarija Škarica 30 1 Srijane Lista grupe birača – Katarina Mikas 48 3* Lista grupe birača – Miho Periš 24 2*

Oznakom zvjezdice označene su raspodjele mandata za koje je potrebna službena potvrda.

Četiri mjesna odbora bez kandidacijskih lista: Što pokazuju ovi izbori?

Zanimljivo je da u četiri mjesna odbora na omiškom području nije bila prijavljena nijedna kandidacijska lista. Riječ je o Kostanjama, Nemiri – Ravnicama, Smolonju i Seocima, gdje zbog izostanka kandidatura nije bilo izbora za nova vijeća. Takva situacija otvara pitanje zainteresiranosti stanovništva za sudjelovanje u radu najnižih razina lokalne samouprave.

S druge strane, u dijelu mjesnih odbora kandidirana je samo jedna lista, što je bitno razlikovati od situacija u kojima su birači odlučivali između dviju ili više političkih opcija. Upravo zato rezultate treba promatrati odvojeno: pobjeda ostvarena u stvarnoj izbornoj konkurenciji nema jednaku političku težinu kao osvajanje vijećničkih mjesta bez protukandidata.

Na temelju trenutačno dostupnih rezultata može se zaključiti da su nezavisne liste ostvarile izrazito dobar rezultat u mjesnim odborima u kojima je postojala konkurencija, osobito u onima u kojima su im suparnici bili kandidati HDZ-a. Ipak, konačna ukupna raspodjela mandata na cijelom području Grada Omiša bit će poznata nakon objave cjelovitih službenih rezultata.

Pred novoizabranim vijećnicima sada je zadaća da izborno povjerenje pretvore u konkretan rad za svoja mjesta, od rješavanja komunalnih problema i održavanja lokalne infrastrukture do predstavljanja potreba stanovnika prema gradskoj upravi.