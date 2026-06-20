HDZ SDŽ iz Makarske poručio SDP-u: "Građani pamte djela, a ne putujuće predstave"

Nakon konferencije za medije predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića i predstavnika platforme Možemo! u Makarskoj, oglasila se Hrvatska demokratska zajednica Splitsko-dalmatinske županije.

Na konferenciji za novinare održanoj u Makarskoj, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, saborska zastupnica Danica Baričević i dr. Marko Ožić Bebek osvrnuli su se na istupe SDP-a te podsjetili, kako su istaknuli, na konkretne rezultate Vlade Republike Hrvatske, ali i na političku ostavštinu SDP-a.

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Boban: "Vlada ne pravi razliku među gradovima i općinama"

Župan Blaženko Boban poručio je kako građani dobro pamte razdoblje kada je Siniša Hajdaš Dončić bio ministar prometa i infrastrukture. Naglasio je kako tadašnja Vlada, prema njegovim riječima, nije pokazivala interes za razvoj sredina kojima nije upravljao SDP.

"Bio sam gradonačelnik Solina u mandatu kada je gospodin Hajdaš Dončić bio ministar. U četiri godine nijedan ministar niti državni tajnik nije posjetio Grad Solin. Danas Vlada Andreja Plenkovića ne pravi razliku među jedinicama lokalne samouprave, bez obzira na političku pripadnost njihovih čelnika", rekao je Boban.

Podsjetio je i na odluku tadašnjeg ministra da se, odmah po preuzimanju dužnosti, uvede naplata prolaska kroz tunel Sveti Ilija, koja je kasnije ukinuta. Osvrnuo se i na projekt tunela Kozjak, za koji je istaknuo da godinama nije realiziran unatoč pripremljenoj dokumentaciji.

Baričević: "SDP nudi paušalna i populistička rješenja"

Saborska zastupnica Danica Baričević kazala je kako iza SDP-ove retorike, kako tvrdi, ne stoje konkretni rezultati.

"Jedno su riječi, drugo su djela. SDP na čelu sa Sinišom Hajdašem Dončićem nije pokazao rezultate ni dok je bio na vlasti, a danas građanima nudi paušalna i populistička rješenja bez stvarnog sadržaja. Za razliku od toga, Vlada Andreja Plenkovića svakodnevno donosi konkretne mjere i provodi projekte koji podižu kvalitetu života građana", naglasila je Baričević.

Ožić Bebek: "Dovoljno je pogledati Makarsku"

Dr. Marko Ožić Bebek istaknuo je kako je upravo Makarska, prema njegovu mišljenju, najbolji primjer razlike između političkih obećanja SDP-a i njihove prakse.

"Predsjednik Glavnog odbora SDP-a ujedno je i gradonačelnik Makarske. Ako žele pokazati kako bi upravljali Hrvatskom, dovoljno je pogledati Makarsku. Poskupjele su komunalne usluge, brojni projekti kasne, a na gradilištima koja financira Vlada Republike Hrvatske građani svakodnevno svjedoče sporoj realizaciji", rekao je Ožić Bebek.

Posebno je izdvojio projekt Peškere, za koji je Vlada Republike Hrvatske Gradu Makarskoj besplatno dodijelila više od 50 tisuća četvornih metara državnog zemljišta te osigurala dodatnih 2,2 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Ožić Bebek podsjetio je i na ulaganja od deset milijuna eura u obnovu Specijalne bolnice Biokovka kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

"Građani ne žive od političkih performansa"

Sudionici konferencije zaključili su kako građani, prema njihovu mišljenju, jasno razlikuju politički igrokaz od konkretnih rezultata. Poručili su da upravo zbog toga godinama daju povjerenje politici koja, kako navode, donosi projekte, investicije i ravnomjeran razvoj svih dijelova Hrvatske.

"Građani ne žive od predstava i političkih performansa. Žive od projekata, ulaganja, novih cesta, bolnica, škola i radnih mjesta. Upravo zato prepoznaju razliku između onih koji obećavaju i onih koji ostvaruju", poručili su iz HDZ-a.