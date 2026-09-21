HDZ prozvao Bulja nakon prijedloga smanjenja poreza: "Prešućuje da je to naša inicijativa"

Nakon što je gradonačelnik Sinja Miro Bulj predložio smanjenje niže stope poreza na dohodak na 15 posto, oglasio se Klub vijećnika HDZ-a Sinj. Tvrde da je riječ o inicijativi HDZ-a i Nezavisne liste dr. Jadrijević koju je Gradsko vijeće podržalo još u ožujku.

Gradsko vijeće Grada Sinja na sjednici 10. ožujka jednoglasno je donijelo zaključak kojim se gradonačelnika poziva da predloži utvrđivanje niže stope poreza na dohodak od 15 posto. U zaključku je kao cilj navedeno porezno rasterećenje građana te povećanje neto plaća i raspoloživog dohotka.

Grad Sinj danas je objavio da Bulj Gradskom vijeću predlaže upravo stopu od 15 posto.

Iz HDZ-a pozdravljaju prijedlog, ali zamjeraju gradonačelniku što, kako tvrde, nije naveo tko je inicirao takvo smanjenje.

"Na prijedlog HDZ-a i NL dr. Jadrijević, Gradsko vijeće je 10. ožujka jednoglasno pozvalo gradonačelnika Mira Bulja da predloži smanjenje poreza na dohodak na 15 % i tako izravno pridonese povećanju plaća građana.

Gradonačelnik je taj prijedlog sada uputio Gradskom vijeću, što pozdravljamo. Pritom, međutim, prešućuje da je riječ o inicijativi HDZ-a i NL dr. Jadrijević, koju je Gradsko vijeće jednoglasno podržalo još u ožujku", navode.

Tvrde i da je Bulj 2023. odbio HDZ-ov amandman kojim su tražili isto smanjenje te poručuju kako su Sinjani zbog toga na porezno rasterećenje čekali gotovo tri godine.

"Smanjenje poreza danas omogućuju značajno povećani prihodi gradskog proračuna, ponajprije zahvaljujući mjerama Vlade RH, ali, nažalost, i izostanku većih gradskih investicija", poručuju iz HDZ-a.

Pozvali su Bulja i na provedbu drugog zaključka Gradskog vijeća koji se odnosi na povećanje osnovice plaća zaposlenika gradskih ustanova i tvrtki, posebno zaposlenika dječjeg vrtića. I taj je zaključak donesen na sjednici 10. ožujka; njime je Vijeće, među ostalim, zatražilo usklađivanje plaća radnika Dječjeg vrtića Bili cvitak.

Priopćenje potpisuje predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Sinj Ante Jukić.