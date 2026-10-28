HDZ preuzeo vlast na Žnjanu! Izabran novi predsjednik kotara

Splitski Gradski kotar Žnjan dobio je novog predsjednika. Na večerašnjoj konstituirajućoj sjednici za predsjednika Kotarskog vijeća izabran je Zdenko Omrčen iz redova HDZ-a, čime je ta stranka preuzela upravljanje jednim od većih splitskih gradskih kotara.

Informaciju je na društvenim mrežama otkrio Jakša Balov, HDZ-ov gradski vijećnik u Gradskom vijeću Splita, koji je sudjelovao na konstituirajućoj sjednici i iznio detalje izbora novog predsjednika, ali i najavio prioritete budućeg rada kotarskog vodstva. Kako je pojasnio Balov, HDZ je na nedavnim kotarskim izborima, održanima 27. rujna, u koaliciji s Domovinskim pokretom osvojio četiri od ukupno sedam vijećničkih mandata, čime je osigurana potrebna većina za izbor predsjednika.

Tijekom sjednice Balov je zahvalio dosadašnjem predsjedniku Tonćiju Vatavuku na njegovu radu te predložio Zdenka Omrčena za novog predsjednika. Prijedlog je prihvaćen većinom glasova. Novoizabrani predsjednik zahvalio je na ukazanom povjerenju i najavio odgovoran i ozbiljan pristup vođenju kotara.

Parkirališta, promet i Put Žnjana među glavnim prioritetima

Jakša Balov u svojoj je objavi istaknuo kako se pred novim kotarskim vodstvom nalazi niz komunalnih izazova, za čije će rješavanje biti potrebna suradnja s Gradom Splitom i nadležnim gradskim službama. Posebno je izdvojio nedostatak parkirališnih mjesta i prometnu povezanost Žnjana s glavnim gradskim prometnicama.

Među prioritetima je prometni koridor prema žnjanskoj plaži, kao i izlaz na Lovrinačku ulicu. Naglasio je i kako će rješavanje problematike ulice Put Žnjana biti jedan od važnijih zadataka kotarske i gradske vlasti. Osim prometnih pitanja, novo vodstvo namjerava se posvetiti uređenju dječjih igrališta, zelenih površina i prostora namijenjenih kućnim ljubimcima. Balov je najavio kako će se navedena pitanja, zajedno s ostalim svakodnevnim komunalnim problemima stanovnika Žnjana, naći na dnevnom redu sljedeće radne sjednice, koja bi trebala biti održana uskoro. Izrazio je i uvjerenje kako novo vodstvo, zahvaljujući iskustvu i suradnji s gradskim službama, može ostvariti značajne pomake tijekom predstojećeg mandata.

Kako su završili izbori na Žnjanu?

Na posljednjim kotarskim izborima, održanima 27. rujna 2026. godine, najviše glasova u Gradskom kotaru Žnjan osvojila je koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta. Izlaznost na Žnjanu iznosila je svega 10,61 posto, što znači da je na izbore izašao tek nešto više od svakog desetog upisanog birača.

HDZ i Domovinski pokret osvojili su natpolovičnu većinu glasova i četiri vijećnička mjesta, dok su preostala tri mandata pripala dvjema drugim političkim opcijama. Takav izborni rezultat omogućio je HDZ-u da samostalno, uz koalicijskog partnera, osigura većinu u Kotarskom vijeću i izabere predsjednika. Podsjetimo, pobjedu na Žnjanu nakon izbora posebno je istaknuo i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, zajedno s izbornim uspjesima HDZ-a u Gradskom kotaru Grad i na Mejama.