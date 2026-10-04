HDZ pobijedio na Pujankama i osvojio četiri mandata: Na ponovljene izbore izašlo tek devet posto birača

Završeni su ponovljeni kotarski izbori na Pujankama, a prema rezultatima s biračkog mjesta na kojem se glasovanje ponavljalo, najviše glasova osvojio je HDZ. Time je poznat i konačan odnos snaga u Vijeću Gradskog kotara Pujanke, u kojem HDZ, prema informacijama kojima raspolažemo, osvaja četiri mandata.

Važno je naglasiti da se u nedjelju izbori nisu ponavljali na području cijelih Pujanki, nego isključivo na biračkom mjestu broj 22 u Tijardovićevoj 10. Rezultati s biračkog mjesta broj 21, na kojem je glasovanje uredno provedeno 27. rujna, ostali su važeći. Ponovljeno glasovanje bilo je potrebno zbog viška glasačkih listića utvrđenog nakon prvih izbora.

Na ponovljeno glasovanje izašlo samo 259 birača

Na biračkom mjestu broj 22 pravo glasa imalo je 2.848 birača, no na biralište ih je izašlo svega 259, odnosno oko devet posto. Prema rezultatima ponovljenog glasovanja, HDZ je osvojio 113 glasova, nezavisna lista Marina Borzića 88, koalicija Centra, SDP-a i Možemo 39, dok je lista Domino-HSP dobila 13 glasova.

Zabilježeno je ukupno šest nevažećih listića. Vrlo slaba izlaznost obilježila je cijeli izborni dan. Dalmacija Danas ranije je izvijestila da je do 10:30 sati glasovalo svega 49 birača, odnosno 1,7 posto, dok je do 16:30 izlaznost bila tek oko pet posto. Tijekom dana na biralište su dolazili i građani koji su mislili da se izbori ponavljaju na području cijelog kotara, iako se ponavljanje odnosilo samo na jedno biračko mjesto.

Na drugom biračkom mjestu HDZ već imao veliku prednost

Rezultat ponovljenog glasovanja treba povezati s glasovima s biračkog mjesta broj 21, koji su ostali važeći.

Na tom je biračkom mjestu 27. rujna glasovalo 335 birača. Koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta tada je osvojila 206 glasova, odnosno 62,05 posto. Grupa birača Marina Borzića osvojila je 54 glasa, koalicija Centra, Direkta, Možemo! i SDP-a 47 glasova, dok su DOMiNO, HSP i Hrvatski suverenisti osvojili 25 glasova.

HDZ je tako već nakon prvog biračkog mjesta imao značajnu prednost, a pobjedu je potvrdio i na ponovljenom glasovanju na biračkom mjestu broj 22. Prema konačnim informacijama s Pujanki, HDZ je osvojio najveći broj glasova i četiri od ukupno sedam mandata u Vijeću Gradskog kotara Pujanke.