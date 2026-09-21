HDZ-ovom načelniku prekipjelo zbog otpada u Dalmaciji: "Član sam HDZ-a, ali javno ću reći gdje sustav ne funkcionira"

U napuštene rudarske prostore jame Dočina nedaleko od mjesta Oklaj 2008. godine nezakonito je odložen otpad dopremljen iz luke u Šibeniku. Kako piše novinarka 24sata Tea Kvarantan Soldatić, HDZ-ov načelnik Promine, Tihomir Budanko, godinama je upozoravao državna tijela na otpad i pokušavao potaknuti državne institucije na sanaciju, do koje nikada nije došlo.

"Član sam HDZ-a, ali to me neće spriječiti da javno kažem gdje sustav nije bio učinkovit. Moja je obveza štititi interese ljudi koji ovdje žive. Ako postupak stoji, želim znati zašto stoji, tko treba povući sljedeći potez i kad će ga povući", poručio je Budanko.

"Trinaest godina vodim ovu općinu i razumijem zašto ljudi odgovore traže od mene. Ne mogu prihvatiti tvrdnju da sam problem ignorirao kad postoje naši zahtjevi, upozorenja i pokušaji sanacije. Spreman sam javno pokazati dokumentaciju, uključujući to kome smo se obraćali i kakve smo odgovore dobivali", dodaje načelnik Promine.

Industrijski mulj i teški metali

Prema medijskim izvještajima, 2008. kamionima je prevezen otpad u nekadašnje rudarske prostore na području Promine, a u javnosti se navodilo da je riječ o industrijskom mulju koji sadržava azbest i teške metale, no izvorni laboratorijski nalaz koji bi omogućio potpunu provjeru tih tvrdnji nije javno prikazan u dokumentaciji koja je dostavljena listu, ali je posjeduje Državni inspektorat za zaštitu okoliša od kojeg 24sata očekuju očitovanje.

Budanko je pozvao resorna ministarstva i nadležne institucije da dođu u Prominu i da će im općina svu potrebnu dokumentaciju staviti na raspolaganje kako bi se problem ilegalno odloženog otpada riješio.

Istarski HDZ stopama Vlade

Dok se s jedne strane HDZ-ov načelnik bori za uklanjanje otpada s područja Promine, s druge strane HDZ-ovi vijećnici istarske Županijske skupštine uoči sutrašnje sjednice Skupštine planiraju pred ostale vijećnike izaći sa zaključkom da se neopasni otpad iz Gospića oporabi u cementarama Holcima u Koromačnom, te Nexea u Našicama, iako se tome protivi većina stranka u Istri i Našicama.

Istarski HDZ predlaže Zaključak o načelima sigurnog, transparentnog i jednakog postupanja s otpadom – da sigurnost građana Istre i zaštita okoliša moraju biti prvi kriterij u svakom postupku gospodarenja otpadom, a svaka pošiljka otpada treba biti evidentirana od preuzimanja do oporabe, uz puni nadzor i mjerenje emisija. Radi maksimalne transparentnosti, rezultati mjerenja trebaju biti javno dostupni, a podaci s postrojenja dostupni Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije.

"Za sve trebaju vrijediti ista pravila"

Njihov je prijedlog i da Skupština podržava žurni nastavak sigurne i zakonite sanacije otpada iz Gospića, s ciljem njegova trajnog rješavanja. "Dio otpada koji nakon potrebnih analiza i obrade zadovolji uvjete može se energetski oporabiti u Holcimu u Koromačnom, koji za to ima odgovarajuće dozvole, sve uz propisani nadzor i izvještavanje. Ako se nakon obrade i provedenog tehnološkog postupka utvrdi da pojedine frakcije ne ispunjavaju uvjete za energetsku oporabu, za njih treba odrediti drugi propisani način postupanja", ističu.

"Na kraju, za Pazin, Kaštijun, Gospić i svaku drugu lokaciju u Hrvatskoj trebaju vrijediti ista pravila. Ista pravila moraju vrijediti kada otpad dolazi u Istru i kada otpad iz Istre traži svoje rješenje", poručuju iz istarskog HDZ-a.