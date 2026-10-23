HDZ-ovi utemeljitelji žestoko napali Miljenića: "Totalitarizam se ne osuđuje napola, prestanite dijeliti lekcije o demokraciji!"

Zajednica utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman” oštro je kritizirala Orsata Miljenića, predstojnika Ureda predsjednika Republike, optuživši ga za dvostruka mjerila u odnosu prema totalitarnim režimima i političke napade na Vladu pod izlikom zaštite pravne države.

U priopćenju objavljenom u petak, 23. listopada, koje potpisuje predsjednik Zajednice Ivica Tafra, poručuju kako se demokratske vrijednosti ne mogu braniti selektivnom osudom povijesnih režima.

„Pravna država ne može biti izgovor za političko licemjerje”

Iz Zajednice utemeljitelja HDZ-a smatraju da Miljenić svoje političke kritike Vlade pokušava predstaviti kao zalaganje za vladavinu prava.

„Pravna država ne brani se optužbama i političkim etiketama, nego poštovanjem zakona, jednakim mjerilima i jasnim odnosom prema svim totalitarnim režimima”, navode u priopćenju.

Ističu da nacističke i ustaške povike treba nedvosmisleno osuditi, a odgovornost za eventualna protupravna postupanja prepustiti nadležnim institucijama.

Međutim, tvrde da jednako jasna osuda mora vrijediti i za veličanje komunističkog režima.

„Miljenić bi morao odgovoriti na jednostavno pitanje: vrijede li ista mjerila za sve totalitarizme ili se povijest i demokracija na Pantovčaku tumače prema dnevnim političkim potrebama?”, pitaju iz Zajednice.

Prema njihovu stajalištu, selektivno osuđivanje povijesnih režima narušava vjerodostojnost onih koji se pozivaju na demokratske vrijednosti.

Podsjetili na Lex Perković i Miljenićevu političku ulogu

U nastavku priopćenja HDZ-ovi utemeljitelji otvorili su i pitanje Miljenićeve uloge u političkim raspravama oko takozvanog Lex Perković iz 2013. godine.

Riječ je o zakonskim izmjenama koje su ograničavale primjenu europskog uhidbenog naloga na starija kaznena djela, a koje su izazvale spor između Hrvatske i institucija Europske unije.

Iz Zajednice utemeljitelja prozivaju Miljenića zbog njegove tadašnje političke uloge, povezujući je sa slučajem Josipa Perkovića i Zdravka Mustača.

Podsjećaju da su njih dvojica poslije izručena Njemačkoj, gdje su osuđena na doživotne zatvorske kazne zbog sudjelovanja u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića.

„Taj dio vlastite političke ostavštine Miljenić ne može prešutjeti, kao da se nikada nije dogodio”, poručuju.

Spomenuli i potporu Ukrajini

U priopćenju se osvrću i na odnos prema državnim institucijama, hrvatskim nacionalnim interesima te međunarodnim obvezama.

Smatraju da se institucije ne bi smjele koristiti za političke obračune, a pritom posebno spominju važnost hrvatske potpore Ukrajini.

Naglašavaju i da Domovinski rat, prema njihovu stajalištu, mora ostati izvan dnevnopolitičkih sukoba.

„Hrvatska nije nastala na nasljeđu totalitarnih režima, nego na težnji hrvatskog naroda za slobodom i na pobjedi u Domovinskom ratu”, ističu iz Zajednice.

„Manje političkih lekcija, a više dosljednosti”

Na kraju priopćenja Zajednica utemeljitelja HDZ-a ponovno poziva na osudu svih totalitarnih režima, bez iznimke.

„Miljeniću, manje političkih lekcija, a više dosljednosti. Osudite svaki totalitarizam, bez iznimke i bez kalkulacija”, poručuju.

Od predstojnika Ureda predsjednika očekuju da javno osudi veličanje komunističkog režima te jasno istakne ulogu Domovinskog rata u stvaranju moderne hrvatske države.

„Ako ni zbog čega drugog, a onda zato što to piše u Ustavu”, zaključuje se u priopćenju koje potpisuje Ivica Tafra, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman”.