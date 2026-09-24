HDZ-ovci bojkotirali Penavinu sjednicu na kojoj je htio tražiti milijune za spomen-park vojnicima NDH

Sjednica Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, koje vodi čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, otkazana je zbog nedostatka kvoruma, izvijestio je DP u priopćenju.

Sjednica se, podsjetimo, trebala održati danas u 10 sati u Banskim dvorima, ali nije objavljeno tko ju je odlučio bojkotirati. Osim Penave, u Povjerenstvu su kao članovi predstavnici raznih resora, a većinom je riječ o HDZ-ovcima. Među članovima Povjerenstva su i predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić, predstavnici ministarstava hrvatskih branitelja, vanjskih i unutarnjih poslova te kulture te predstavnici Hrvatskog državnog arhiva i Hrvatskog instituta za povijest, piše Telegram.

Unatoč tome što je sjednica otkazana, iz DP-a poručuju da će Penava svejedno održati ranije zakazanu tiskovnu konferenciju u 12 sati na Markovu trgu ispred zgrade Vlade.

Htio tražiti osnivanje javne ustanove

Na današnjoj sjednici Penava je, prema pisanju Jutarnjeg lista, trebao od svog koalicijskog partnera, odnosno od premijera Andreja Plenkovića koji je trenutno u New Yorku, zatražiti osnivanje javne ustanove koja bi trebala upravljati budućim spomen-parkom gdje će biti pokopani posmrtni ostaci žrtava komunističkog režima ubijenih na kraju Drugog svjetskog rata, uključujući i one na lokaciji Tezno.

Također, bilo je predviđeno da se na sjednici prihvati zaključak da u državni proračun za 2027. uđe i sufinanciranje ekshumacije posmrtnih ostataka pripadnika vojske NDH iz masovne grobnice u Teznu pokraj Maribora, o čemu je Penava nedavno razgovarao sa slovenskim premijerom Janezom Janšom. Šef DP-a namjeravao je tražiti i da javna ustanova ima i kadrovski i financijski kapacitet za bavljenje ozbiljnom istraživačkom djelatnošću.