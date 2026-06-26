HDZ-ovac uhvaćen pijan za volanom. Napuhao preko 1.5 promila i kaže: "Vozio sam 700 metara od početne lokacije"

Načelnik općine Tordinci i potpredsjednik Vukovarsko-srijemskog odbora HDZ-a Davor Adžić uhvaćen je proteklog vikenda pijan za volanom. Prema službenom policijskom izvješću, u nedjelju dvije minute iza ponoći 59-godišnjak je zaustavljen u Antinu. Bio je u vozilu vinkovačkih registracija, a alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,71 promil.

"Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva", priopćila je PU vukovarsko-srijemska. Index doznaje da je Adžić iz policije pušten oko devet sati ujutro.

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Index navodi da su načelnika pitali zašto je sjeo za upravljač pijan te koliko je uopće vozio pod utjecajem alkohola. Zanimalo ih je i planira li ponuditi ostavku zbog toga.

"U noći sa subote na nedjelju bio sam na druženju u Antinu. Nakon što sam procijenio da je vrijeme za polazak, sjeo sam za upravljač svog osobnog vozila, ne sluteći kolika mi je koncentracija alkohola u krvi, te sam krenuo prema kući. Naknadnom provjerom putem Google karata utvrdio sam da sam pod utjecajem alkohola vozio 700 metara od početne lokacije. Vrijeme provedeno na trijeznjenju odredili su mjerodavni policijski službenici, te sam izašao nakon što su me pustili", odgovorio im je Adžić.

Indexovi izvori tvrde da je policiji trebalo neko vrijeme da zaustavi Adžića, on to negira navodeći da se ni u jednom trenutku nije opirao ni raspravljao s policijom.

"Surađivao sam tijekom cijelog postupka i provjere, a policijski službenici svoj su posao odradili profesionalno i u skladu s pravilima", navodi Adžić.

Ostavku očito ne namjerava ponuditi

Na pitanje o ostavci ponudio je poduže objašnjenje iz kojeg proizlazi da ne namjerava odstupiti.

"Svjestan sam težine ovoga prekršaja i činjenice da za takav postupak nema opravdanja. Kao općinski načelnik i politički izložena osoba imam neospornu obvezu biti primjer drugima. Neizmjerno mi je žao zbog ovoga čina i preuzimam potpunu odgovornost za nastalu situaciju.

U svojih 40 godina vozačkog staža nikada nisam imao sličnih prekršaja, nemam nikakvih ranijih upozorenja niti kaznenih bodova, što ukazuje na to da je ovdje riječ o izoliranom trenutku slabosti koji se više neće ponoviti. Svoj posao općinskog načelnika obavljam odgovorno i savjesno. Tako namjeravam i nastaviti, uz neizmjernu podršku svojih sumještana koju potvrđuju i rezultati posljednjih lokalnih izbora, na čemu im ponovno zahvaljujem.

U potpunosti surađujem s nadležnim tijelima te ću bez odgode snositi sve zakonske sankcije i novčanu kaznu koja slijedi. Ovim putem upućujem najdublju i najiskreniju ispriku svim svojim mještanima i javnosti", zaključio je.

Tijekom izborne kampanje 2021. Adžić je bezrezervno podržavao kandidaturu Damira Dekanića za Vukovarsko-srijemskog župana. Poznato je da je Dekanić prije dvije godine odstupio s dužnosti župana nakon što je skrivio prometnu nesreću u kojoj je ozlijeđeno petero ljudi.