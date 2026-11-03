HDZ-ovac tvrdi da se kokain šmrče i u Saboru, šef policije mu odgovorio: "Ne bilježimo enorman porast"

Izjave dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića o raširenoj konzumaciji kokaina u Hrvatskoj, uključujući državne institucije, izazvale su brojne reakcije. Na njegove tvrdnje sada se osvrnuo i načelnik Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević, koji ističe da policijski podaci ne pokazuju dramatičan rast konzumacije droge na dubrovačkom području.

Franković je prošlog tjedna ustvrdio kako kokain u Hrvatsku i Dubrovnik stiže u golemim količinama te iznio procjenu prema kojoj najmanje deset posto zaposlenih u državnim institucijama konzumira drogu. Pritom je spomenuo Hrvatski sabor, sudove, Državno odvjetništvo i druge institucije, no za takve tvrdnje nije ponudio konkretne dokaze.

Policija u dvije godine prijavila 700 osoba zbog droge

Gostujući u emisiji "Odjeci" na HRT Radio Dubrovniku, Pavličević je iznio podatke o policijskom postupanju i naglasio kako je jedan od glavnih prioriteta otkrivanje osoba koje organiziraju nabavu i distribuciju narkotika. "U zadnje dvije godine zbog droge smo prekršajno prijavili 700 ljudi, a 53 kazneno zbog dilanja. Naš je glavni cilj doći do onih koji nabavljaju drogu", izjavio je načelnik policije.

Dodao je kako se na području Dubrovačko-neretvanske županije godišnje zaplijeni nekoliko kilograma kokaina. Podsjetio je i na veliku policijsku akciju u Luci Ploče, kojom je, prema njegovim riječima, presječen jedan od krijumčarskih kanala.

"Pokazatelji su posljednje tri godine slični"

Govoreći o stanju na terenu, Pavličević je istaknuo kako statistički pokazatelji u posljednje tri godine ne upućuju na enormno povećanje konzumacije kokaina na dubrovačkom području. Objasnio je i kako zapljene droge na graničnim prijelazima uglavnom nisu slučajne, nego rezultat dugotrajnih kriminalističkih istraživanja i operativnog rada policijskih službenika. Kao primjer spomenuo je slučaj voditelja osiguranja jednog noćnog kluba, na koji se ranije pozivao i dubrovački gradonačelnik. Prema riječima načelnika, ta je osoba bila predmet višemjesečne policijske istrage.

Kokain više nije rezerviran samo za bogate

Načelnik dubrovačke policije upozorio je i na promjene u dostupnosti kokaina te načinima njegova krijumčarenja.

Prema njegovim riječima, kokain se nekada povezivao prvenstveno s imućnijim društvenim slojevima, dok je danas znatno dostupniji. Promijenili su se i krijumčarski pravci pa dio droge iz velikih zapadnoeuropskih luka putuje prema istočnoj Europi. Osvrnuo se i na nedavni slučaj policijskog službenika koji je iz sefa za dokaze otuđio marihuanu. Poručio je kako takvi slučajevi zahtijevaju reakciju sustava te naglasio da je, unatoč pojedinačnim incidentima, zadovoljan radom dubrovačke policije.

Zaključno je istaknuo kako borba protiv droge ne može počivati samo na policijskim akcijama, nego zahtijeva kontinuiranu prevenciju i edukaciju, osobito među mladima.