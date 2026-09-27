HDZ-ovac Stričević slavi pobjedu nad Ivoševićem: "Pobijedili smo u samom srcu Splita"

Nakon pobjede koalicije HDZ-a i Domovinskog pokreta u Gradskom kotaru Grad oglasio se HDZ-ov Bruno Stričević, koji nije skrivao zadovoljstvo rezultatom, posebno istaknuvši činjenicu da je suparničku listu predvodio bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević.

Lista HDZ-a i DP-a osvojila je 309 glasova, dok je koalicija Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta, predvođena Ivoševićem, dobila 244 glasa.

U mandatima je rezultat 4:3 u korist HDZ-a i DP-a.

"Pobijedili smo u samom srcu Splita, u Gradskom kotaru Grad, i to u izbornoj utakmici u kojoj je listu naših političkih suparnika predvodio Bojan Ivošević", poručio je Stričević.

Zahvalio je stanovnicima kotara koji su izašli na izbore i dali povjerenje zajedničkoj listi HDZ-a i Domovinskog pokreta.

"Ovaj rezultat za mene ima posebno značenje jer je riječ o kvartu u kojem živim i ljudima koje svakodnevno susrećem. Zato ovo povjerenje doživljavam prije svega kao veliku odgovornost", naveo je.

Zahvalio je i stranačkim kolegama na angažmanu tijekom kampanje.

"Hvala cijeloj ekipi na trudu, energiji i svakom razgovoru koji smo vodili proteklih tjedana. Sada kreće ono najvažnije – rad za naš kvart i naše susjede. Hvala, Grade!", zaključio je Stričević.

Pobjeda HDZ-a i DP-a u kotaru Grad jedna je od zanimljivijih priča večerašnjih kotarskih izbora. Na izbore je izašlo 579 građana, znatno više nego prije četiri godine, kada ih je glasalo 349.

HDZ-DP je pobjedom osigurao četiri od sedam vijećničkih mjesta, dok koaliciji Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta pripadaju preostala tri.