HDZ-ova zastupnica mora platiti 800 eura kazne: Nije prijavila prihode i imovinu supruga

HDZ-ova zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac ipak će morati u državni proračun uplatiti 800 eura kazne za prikazivanje netočnih podataka u imovinskoj kartici za 2023. i 2024. godinu dok je bila ministrica turizma, piše Jutarnji list.

Visoki upravni sud odbio je tužbu Brnjac i potvrdio odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa iz veljače ove godine, kojom je Brnjac kažnjena jer za 2023. godinu nije prijavila prihod od Sveučilišta Sjever u iznosu od 1442 eura na godišnjoj razini. Nadalje, navela je da prima 500 eura mjesečno na ime imovine i imovinskih prava, a iz podataka Porezne uprave proizlazilo je da nema taj prihod.

Suprugova plaća

Nepravilnosti su uočene i u odnosu na imovinu supruga, pa je tako navela da je suprug od poslodavca Hrvatskog Telekoma u 2023. od obveznica primao mjesečni iznos od 3179 eura, što preračunato na godišnjoj razini iznosi neto 38.148 eura na ime dohotka od nesamostalnog rada - plaće, dok iz podataka Porezne uprave proizlazi da je bračni drug Nikoline Brnjac na godišnjoj razini ostvario neto iznos od 46.176 eura na ime dohotka od nesamostalnog rada - plaće.

Bivša ministrica, sada europarlamentarka, kažnjena je zbog netočnih podataka i u rubrici u kojoj se unose "ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom/životnom partneru". Tu je propustila prijaviti primitke supruga po osnovi dohotka od kapitala, i to od isplatitelja SKDD d.d. u neto iznosu od 540 eura te po osnovi dohotka od imovine i imovinskih prava u neto iznosu od 4013 eura, piše Jutarnji list.

Žalba na sve elemente

Ni to, međutim, nije sve. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa uočilo je nedostatke i u rubrici "Podaci o pokretninama koje se upisuju u javni registar". Tu je propustila navesti da je suprug vlasnik skutera marke Piaggio, model Beverly 200, te još jednog marke Piaggio, model Beverly 250.

S obzirom na propuste u imovinskoj kartici, ali i činjenicu da joj to nije bilo prvi put, Povjerenstvo je bivšoj ministrici izreklo kaznu u iznosu od 800 eura. Kao otegotna okolnost uzeta joj je činjenica da je već bilo problema s ispunjavanjem njezine imovinske kartice, a kao olakotna to što je sada zastupnica u Europskom parlamentu.

Brnjac se žalila na sve elemente odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, ali ih je Visoki upravni sud sve redom potvrdio, a njezinu tužbu u cijelosti odbacio i naredio da uplati kaznu jer će se u suprotnom izvršiti prisilno.