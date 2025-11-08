HDZ-ova reakcija na šefa SDP-a: "Hajdaš i ljevica šire histeriju"

Na društvenim mrežama Hrvatske demokratske zajednice reagirali su na izjave predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića koji je među ostalim pozvao premijera Andreja Plenkovića da uspostavi ustavnopravni poredak ili da da ostavku.

Iz HDZ-a su Hajdaša pozvali da on počne "poštivati Ustav te da se u ime svojih partnera iz Možemo! ispriča za", kako tvrde, "uvrede koje je Sandra Benčić izrekla na račun branitelja i Domovinskog rata".

"Po Ustavu, moderna država nastala je na pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu", poručili su iz HDZ-a. Neka se, dodaju, "također, ispriča za sve protuustavne izjave kojima se ljevica divi totalitarnom jugokomunističkom režimu jer u Ustavu jasno piše da se suvremena temelji na odmicanju od komunističkog sustava."

"Upravo je Hajdaš taj koji zbog svoga neototalitarnog uma ne želi da zakon bude jednak za sve građane. Želi zabraniti da pravna država istražuje, bez obzira na sumnje u kriminal, bilo koga s ljevice, a istodobno po staroj partijskoj maniri želi svakog neistomišljenika unaprijed proglasiti krivim. Dok Hajdaš i ljevica šire histeriju, dijele društvo i vrijeđaju domoljubne osjećaje hrvatskih ljudi, HDZ će nastaviti pozivati na smirivanje tenzija i uključivost & na očuvanje i demokratskih vrijednosti i dostojanstva #DR i hrvatskih branitelja - temelja moderne države", zaključuju u HDZ-u, piše Dnevnik.hr.