HDZ-ova Darijana Filipović uvjerljivo vodi u utrci za Predsjedništvo BiH, prebrojano 80 posto biračkih mjesta

Preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH pokazuju da kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović trenutačno vodi u utrci za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda.

Nakon obrađenih 80 posto biračkih mjesta, Filipović je osvojila ukupno 92.854 glasa, odnosno 48,19 posto.

Kovačević na drugom mjestu, Lučić treći

Prema trenutačnim rezultatima, drugo mjesto drži kandidat Demokratske fronte Slaven Kovačević s osvojenih 55.475 glasova, odnosno 28,79 posto.

Na trećem mjestu nalazi se Zdenko Lučić, koji je osvojio 44.345 glasova, odnosno 23,02 posto. Riječ je o preliminarnim rezultatima Općih izbora u Bosni i Hercegovini, održanih u nedjelju, 4. listopada 2026. godine.

Prebrojavanje se nastavlja, rezultati još nisu konačni

Objavljeni podaci odnose se na stanje u 20:02 sati, kada je bilo obrađeno 80 posto biračkih mjesta. Rezultati stoga još nisu konačni te se mogu mijenjati kako prebrojavanje glasova bude napredovalo. Darijana Filipović kandidatkinja je HDZ-a BiH, dok su joj protukandidati za hrvatskog člana Predsjedništva BiH Slaven Kovačević iz Demokratske fronte te Zdenko Lučić, kandidat Hrvatske petorke.