HDZ-ov župan otkrio dramatične detalje napada: "Glavom me udario o stol, a zatim šakom u glavu. Prijetio je da će me ubiti"

Ličko-senjski župan Ernest Petry prvi je put detaljnije opisao fizički napad koji je doživio u petak navečer u jednoj gospićkoj pizzeriji. Prema njegovim riječima, napao ga je muškarac kojeg nikada ranije nije vidio, a svemu su prethodila pitanja o zapošljavanju jedne žene. Napadač ga je, tvrdi župan, nekoliko puta udario u glavu te mu prijetio ubojstvom.

U telefonskom razgovoru za Dnevnik HRT-a Petry je objasnio kako je incident započeo sasvim neočekivano. Dok je sjedio za stolom, prišao mu je nepoznati muškarac i zatražio da mu kaže zna li tko je on.

Pitao ga za natječaj, a zatim ga fizički napao

Muškarac se, prema županovu iskazu, predstavio kao brat Mede Pećine, koji se povezuje s istragom nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića. Razgovor se potom okrenuo zapošljavanju. Napadač je župana ispitivao zna li da se njegova bivša djevojka prijavila na jedan natječaj i da nije dobila posao. Petry tvrdi da nije imao nikakvih saznanja o spomenutom natječaju niti o osobi koja se na njega prijavila.

Nakon njegovih odgovora uslijedio je fizički napad. Kako je župan opisao, muškarac ga je najprije uhvatio i glavom udario o stol. Kada je ustao, napadač ga je pogodio šakom u glavu, a zatim nastavio s udarcima i prijetnjama. Petry je naglasio kako tijekom incidenta nije uzvraćao udarce jer nije želio da se njegovo ponašanje protumači kao sudjelovanje u tučnjavi. Prema županovim tvrdnjama, muškarac mu je tijekom napada više puta zaprijetio da će ga ubiti. Policijska uprava ličko-senjska potvrdila je da se incident dogodio u petak, 13. studenoga, te da je 44-godišnji muškarac fizički napao 52-godišnjaka i zadao mu više udaraca šakom.

Liječničkim pregledom utvrđene su lakše tjelesne ozljede, a policija je potvrdila i kako su prijetnje ubojstvom bile povezane sa županovim radom i položajem. U pokušaju zaustavljanja napada sudjelovao je i 72-godišnji muškarac, dok je osumnjičeni tijekom incidenta vikao i na 28-godišnju ženu.

Napadač uhićen, slijedi kaznena prijava

Osumnjičeni 44-godišnjak uhićen je, a policija nad njim provodi kriminalističko istraživanje. Najavljeno je njegovo predavanje pritvorskom nadzorniku te podnošenje kaznene prijave. Zbog narušavanja javnog reda i mira bit će podnesen i optužni prijedlog nadležnom sudu.

Iako je Petry ispričao da su napadu prethodila pitanja o zapošljavanju, policija još nije službeno potvrdila konkretan motiv incidenta.