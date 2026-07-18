HDZ-ov vijećnik prozvao Centar: „Umjesto rezultata traže politički spas“

HDZ-ov splitski gradski vijećnik Bruno Stričević reagirao je na poziv stranke Centar za okupljanje oporbenih stranaka, ocijenivši kako taj potez nije iznenađenje, već znak da Centar više ne može samostalno zadobiti povjerenje građana.

U objavi na Facebooku poručio je kako su građani na lokalnim izborima, prema njegovom mišljenju, jasno poslali poruku da žele promjenu smjera u upravljanju Splitom.

„Umjesto da građanima ponudi rezultate svojega rada, danas pokušava pronaći politički spas priključivanjem tuđim listama jer ni sama nije u stanju kvalitetno sastaviti liste za gradske kotareve i mjesne odbore“, naveo je vijećnik.

Kritizirao je prethodnu gradsku vlast predvođenu Centrom, istaknuvši kako tijekom četiri godine, kako tvrdi, nisu dovoljno ulagali u gradske kotareve i mjesne odbore niti jačali njihovu ulogu.

Posebno je istaknuo poteze aktualnog gradonačelnika Tomislava Šute, navodeći kako je nova gradska uprava odmah po preuzimanju odgovornosti povećala sredstva za rad gradskih kotareva i mjesnih odbora.

Prema njegovim riječima, povećana sredstva omogućit će više ulaganja u uređenje kvartova, dječja igrališta, javnu rasvjetu i druge komunalne projekte koji izravno utječu na kvalitetu života građana.

„Zašto bi građani ponovno dali povjerenje onima koji u četiri godine nisu učinili ono što je nova gradska uprava napravila odmah po preuzimanju odgovornosti?“, zapitao se HDZ-ov vijećnik.

Zaključio je kako će se, za razliku od političkih prepucavanja, aktualna gradska uprava baviti konkretnim projektima za gradske kotareve i mjesne odbore te izrazio uvjerenje da će građani to prepoznati na predstojećim izborima.