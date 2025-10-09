HDZ-ov vijećnik Josip Gojak pohvalio rad gradonačelnika Šute: "Vidljiv je veliki angažman u razvoju prometne infrastrukture"

Tijekom 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, vijećnik HDZ-a Josip Gojak uputio je vijećničko pitanje gradonačelniku Tomislavu Šuti, zatraživši informacije o stanju imovinsko-pravnih odnosa i postupcima izvlaštenja vezanima uz rekonstrukciju ključnih splitskih prometnica.

"Svoje vijećničko pitanje sam uputio gradonačelniku Tomislavu Šuti i zatražio informacije o stanju, odnosno fazi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i postupaka izvlaštenja za rekonstrukciju važnih gradskih prometnica", kazao je Gojak.

Vijećnik je pritom istaknuo i pozitivne pomake u prometnom planiranju, posebno nakon nedavne odluke o prekategorizaciji pojedinih nerazvrstanih gradskih cesta u državne, što će, prema njegovim riječima, značajno rasteretiti gradski proračun.

"Pohvalna je vijest koju smo vidjeli prije nepuna dva mjeseca o prekategorizaciji nerazvrstanih gradskih cesta u državne ceste, kojim će, samo na primjeru Vukovarske ulice, Grad Split izravno uštedjeti 30 milijuna eura, a u dovršetak iste će investirati Hrvatske ceste", naveo je Gojak.

Dodao je kako je u mandatu aktualne gradske uprave vidljiv konkretniji pristup razvoju prometne infrastrukture, u usporedbi s prethodnim razdobljem.

"Ohrabruje činjenica da je vidljiv veliki angažman gradonačelnika Šute i ove gradske uprave u razvoj i podizanje kvalitete gradske prometne infrastrukture, nakon vrlo skromnih ulaganja kojem smo svjedočili proteklih godina u mandatu bivšeg gradonačelnika Puljka", poručio je.

Na kraju je izrazio uvjerenje da je započela nova faza razvoja gradskih prometnica, uz obećanje da će HDZ kao oporbena stranka nastaviti pratiti tempo i rezultate rada.

"Vjerujem kako je stupanjem na dužnost ove gradske uprave počela nova faza razvoja gradske prometne infrastrukture i sa zadovoljstvom ćemo tu dinamiku i pratiti", zaključio je Gojak.