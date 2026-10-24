HDZ-ov vijećnik Dražen Nikolić o velikim radovima na Poljičkoj cesti: "Prometne probleme ćemo prebroditi, posebno se radujemo obnovi nathodnika"

Početak velikih radova na Poljičkoj cesti u Splitu komentirao je i Dražen Nikolić (HDZ), vijećnik Gradskog kotara Mertojak u prošlom i aktualnom mandatu. Pozdravio je početak projekta, istaknuvši kako će građani morati pokazati strpljenje zbog privremene prometne regulacije, ali i da će završetak radova donijeti kvalitetniju infrastrukturu.

"Mi ćemo prebroditi te prometne probleme koji će se pojavljivati. Pozdravljam ovaj projekt. Drago mi je da ovdje, na vratima grada Splita, dobivamo još ljepši i funkcionalniji Split", poručio je Nikolić.

Posebno se raduje obnovi pješačkog nathodnika

Nikolić je posebno izdvojio pješački nathodnik preko Poljičke ceste, koji povezuje područja Visoke i Mertojaka.

"Posebno se radujemo ovom pješačkom nathodniku, da naši kotarevi Visoka i Mertojak budu spojeni na pravi način", istaknuo je.

Radovi će trajati 200 radnih dana

Podsjetimo, kako je ranije izvijestila Dalmacija Danas, radovi obuhvaćaju približno 360 metara Poljičke ceste, od raskrižja s Trondheimskom do raskrižja s Velebitskom ulicom.

Projekt uključuje obnovu kolnika, uređenje pješačkih i biciklističkih staza te sanaciju postojećeg nathodnika. Ugovoreni rok završetka iznosi 200 radnih dana. Radovi će se odvijati uz privremenu prometnu regulaciju, zbog čega vozače očekuju ograničenja i mogući zastoji.

Unatoč očekivanim prometnim poteškoćama, Nikolić smatra da će projekt dugoročno poboljšati prometne i pješačke uvjete na ovom dijelu Splita.