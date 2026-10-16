Tafra o skandiranju Torcide: "Oni koji slave Hitlera pljuju na hrvatske branitelje!"

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „dr. Franjo Tuđman”, Ivica Tafra, oglasio se priopćenjem povodom navijačkih incidenata koji su obilježili događanja uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu.

Podsjetimo, tijekom navijačke povorke čuli su se antisemitski povici i poruke mržnje, uz veličanje nacizma te spominjanje Adolfa Hitlera i koncentracijskog logora Auschwitz.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Četvrtak, 15. listopada, trebao je biti dan za pamćenje. Hajduk se nakon šesnaest godina vratio u glavnu fazu jednog europskog natjecanja, Poljud je bio pun, a „Bili“ su pobijedili Ajax. Umjesto o tom uspjehu, danas se o Splitu govori zbog povika kojima je dio „navijača“ na putu prema stadionu slavio Hitlera i prijetio Židovima. Pokazalo se još jednom da postoje oni koji ne prihvaćaju stvarnost i žive od incidenata u kojima je sve manje slučajnosti, a sve više planirane predvidivosti. U njima idu ruku pod ruku sa onima koji na njima pokušavaju graditi nove laži koje koriste za napad na Hrvatsku.

Mi, koji smo sudjelovali u stvaranju hrvatske države, dobro pamtimo 1991. godinu. Generacija navijača s tribina otišla je ravno na bojišnicu. Mladići iz Splita, Zagreba i svih hrvatskih krajeva branili su svoje domove, gradove i obitelji, suprotstavljajući se ideologiji mržnje. Mnogi se nisu vratili. Hrvatska je izborena na idealima slobode, demokracije i dostojanstva svakoga čovjeka, pod vodstvom predsjednika Franje Tuđmana. Oni koji se s time ne mogu identificirati jučer su se identificirali sa Hitlerom, nacizmom i totalitarizmom. Neka se zapitaju što rade sa slobodom izborenom u Domovinskom ratu. Ako ne znaju, neka pitaju branitelje i utemeljitelje neovisne Hrvatske što je bio ideal stvaranja hrvatske države.

Tko u ime Hrvatske slavi bilo koji totalitarizam vrijeđa Hrvatsku i njezine branitelje i pljuje na sve koji su kroz povijest za njezinu slobodu davali živote, uključujući i Brunu Bušića koji je od ruke režima koji je koristio iste argumente protiv Hrvatske na današnji dan prije 48 godina ubijen u Parizu. Hrvatska država svoj legitimitet ne crpi iz totalitarnih režima nego je nastala njima nasuprot. Rođena je iz slobodne volje hrvatskoga naroda i obranjena pobjedom u Domovinskom ratu. Oni koji su kreirali ovaj sramotni incident nisu naši i nisu ništa bolji od onih koji godinama grade sliku „fašističke Hrvatske“. Pridružili su se onima koji su nam osporavali pravo na državnost i mlatili nas toljagom tobožnje ustašizacije. Njihovim lažima daju legitimitet. Nanose nam sramotu. Ne dopustimo im to i čuvajmo se svake političke manipulacije koja računa na to da ćemo izgubiti iz vida kako smo, zašto i nasuprot kome pobijedili.

U interesu navijača, Splita i Hrvatske pozivamo sigurnosne službe da utvrde jesu li ovo slučajni ili režirani incidenti kojima je za cilj potvrditi teze „srpskog sveta“. Tko su oni koji zloupotrebljavaju euforiju i zanos navijača te svoj grad, svoj klub i Hrvatsku pokušavaju kompromitirati na najgori mogući način. Pozivamo još jednom sve da jasno osude pokušaje da nam razne protuhrvatske skupine oslanjajući se na takve, pod krinkom „navijačke strasti“, stvaraju lažnu sliku naše hrvatske domovine", navodi se u priopćenju.