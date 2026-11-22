Nastavlja se političko prepucavanje oko troškova splitskog Adventa. Ovoga puta oglasio se HDZ-ov gradski vijećnik Bruno Stričević, koji je na društvenim mrežama uputio oštru kritiku predsjedniku splitskog SDP-a Danijelu Kukoču.

Stričević je svoju objavu naslovio "Danijel Kukoč i adventska matematika. U Splitu broji jelke, u Trogiru ne vidi šumu!", a posebno se osvrnuo na usporedbu adventske potrošnje Splita i Trogira.

"Trogir u odnosu na proračun troši gotovo tri puta više"

"Javio se Danijel Kukoč, predsjednik ostataka splitskog SDP-a i direktor Trogir Holdinga, zabrinut zbog troškova splitskog Adventa. Broji jelke, zbraja eure, traži račune i glumi velikog zaštitnika javnog novca", napisao je Stričević.

U nastavku je iznio tvrdnju da Trogir, kada se troškovi Adventa usporede s veličinom gradskog proračuna, izdvaja gotovo tri puta više od Splita. Pritom se pozvao na navode trogirske oporbe, koja, prema njegovim riječima, tvrdi da ne može dobiti ni račune za honorare izvođača.

"U Splitu mu je svaka lampica sumnjiva"

Stričević je posebno istaknuo Kukočevu funkciju u Trogir Holdingu, tvrtki koja, prema njegovim tvrdnjama, sudjeluje u organizaciji trogirskog Adventa. "Dakle, u Splitu mu je svaka lampica sumnjiva, a u Trogiru ni najvještiji detektiv ne može pronaći troškove ni račune", poručio je HDZ-ov vijećnik. U nastavku je od Kukoča zatražio da javnosti objasni financijsku konstrukciju trogirskog Adventa. "Danijele, umjesto da glumiš adventskog inspektora po Splitu, objasni građanima koliko košta Advent u Trogiru, tko ga plaća i gdje su računi. Za razliku od Trogira gdje skrivate račune kao zmija noge, Split je transparentno, među prvima objavio sve troškove", napisao je Stričević.

Za kraj mu uputio i božićnu želju

Svoju objavu Stričević je zaključio ironičnom porukom upućenom predsjedniku splitskog SDP-a. "Danijele, za Božić ti želim jedno, da ti Djed Božićnjak pod bor ostavi račune trogirskog Adventa. Ali bojim se da ih ni on neće pronaći", zaključio je Bruno Stričević.

Podsjetimo, Danijel Kukoč prethodno je kritizirao troškove splitskog Adventa te od gradske vlasti zatražio objavu detaljnih financijskih podataka, uključujući troškove organizacije i pratećih sadržaja.