HDZ-ov kadar mogao bi preuzeti jedan od najvažnijih odjela Grada Splita: Sprema li se promjena na čelu gradske imovine?

Jozo Leko, član splitskog HDZ-a i Nadzornog odbora Zračne luke Split, spominje se kao mogući novi pročelnik Upravnog odjela za gradsku imovinu Grada Splita. Riječ je o jednom od važnijih odjela splitske gradske uprave, koji upravlja gradskim nekretninama, stanovima i poslovnim prostorima. Ipak, njegovo moguće imenovanje zasad nije službeno potvrđeno.

Podsjetimo, na čelu Upravnog odjela za gradsku imovinu nalazi se Marijana Bronzović, koja dužnost obavlja kao ovlaštena pročelnica.

Tko je Jozo Leko?

Jozo Leko dolazi iz bankarskog sektora, a profesionalno iskustvo stekao je u financijskom poslovanju i na tržištu kapitala. U javnosti ga se često predstavlja kao brokera OTP banke, a član je i Gradskog odbora splitskog HDZ-a, čiji je predsjednik na gradskoj razini gradonačelnik Tomislav Šuta.

Njegov politički angažman posebno je vezan uz Gradski kotar Šine. Na kotarskim izborima 2026. godine nalazio se na drugom mjestu HDZ-ove kandidacijske liste, odmah iza Ivana Kneževića. Na toj je poziciji bio i na izborima 2022. godine.

Šuta ga je predložio u Nadzorni odbor Zračne luke Split

Leko je već povezan s jednom važnom javnom tvrtkom. Naime, gradonačelnik Tomislav Šuta 14. svibnja 2026. godine donio je zaključak kojim je predložio da se Jozo Leko imenuje predstavnikom Grada Splita u Nadzornom odboru Zračne luke Split. Vrijedi napomenuti da se Zračna luka Split nalazi u vlasništvu Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije te gradova Kaštela, Trogira i Splita. Grad Split ima pet posto vlasničkog udjela, a članovi Nadzornog odbora sudjeluju u nadzoru poslovanja tog važnog prometnog i gospodarskog sustava.

Posebno je zanimljivo pitanje eventualne promjene na čelu Upravnog odjela za gradsku imovinu. Marijana Bronzović godinama radi u splitskoj gradskoj upravi, a poslove čelnice gradskog resora imovine obavlja od 2022. godine, kada je na tom mjestu zamijenila Ivana Leku.