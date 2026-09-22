HDZ-ov gradonačelnik ostavio sve u čudu: „Vodu iz vodovoda ne pijem već 30 godina“

U Otočcu je jučer održana tribina o revitalizaciji i restauraciji rijeke Gacke, a na njoj su sudjelovali ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković sa stručnim timom, predstavnici Hrvatskih voda i HEP-a, gradonačelnik Otočca Goran Bukovac, ličko-senjski župan Ernest Petry, gradonačelnik Senja Željko Tomljanović te predstavnici udruga i lokalne zajednice.

Na tribini se razgovaralo o budućnosti rijeke Gacke, njezinoj revitalizaciji, mogućim zahvatima na vodotoku, vodoopskrbi te odnosu između potreba lokalnog stanovništva i planiranih projekata.

‘Ja tu vodu ne pijem 30 godina’

Kako piše Lika Club, na tribini je posebno odjeknula izjava HDZ-ovog gradonačelnika Senja i v.d. predsjednika ličko-senjskog HDZ-a Tomljanovića, koji se osvrnuo na način na koji se Senj desetljećima opskrbljuje vodom. Tomljanović je pritom iznio tvrdnju o kvaliteti vode iz dosadašnjeg sustava vodoopskrbe, rekavši kako osobno vodu iz vodovoda ne pije već 30 godina.

“Ja 30 godina ne pijem vodu iz vodovoda zašto što je Senj do sada pio površinski tok, a to je rijeka Lika. Ona je površinski tok za one koji ne znaju. Znači da je to voda u koju ulazi kanalizacija. Ja to nisam pio nikada do sada”, izjavio je Tomljanović.