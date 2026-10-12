HDZ-ov Gojak nakon sjednice o noćnim klubovima: "Mi ne igramo šah s Vladom!" Novinari ga pritisnuli pitanjima: "Što ćete do idućeg ljeta napraviti za stanare?"

Nakon završetka tematske sjednice Gradskog vijeća Splita o noćnim klubovima u staroj gradskoj jezgri, pred novinare je stao HDZ-ov gradski vijećnik Josip Gojak. Iako je Gradsko vijeće usvojilo četiri zaključka, rasprava se nastavila i izvan vijećnice. Novinari su Gojaka više puta pitali što će gradska vlast konkretno poduzeti protiv problema koje stvaraju postojeći noćni klubovi, osobito prije početka sljedeće turističke sezone.

Josip Gojak na početku je naglasio kako je HDZ glasao protiv prijedloga odluke o ograničavanju točenja alkohola, što je, kako tvrdi, bilo očekivano jer su takav stav najavljivali i ranije. "Smatrali smo da nije u skladu sa zakonom donositi odluke koje zapravo neće učiniti ništa, osim pružiti određenu satisfakciju pojedinim vijećnicima. Zakonska osnova za donošenje takve odluke prilično je labava i danas smo glasali onako kako smo i najavili", rekao je Gojak.

"Mi šah ne igramo, pogotovo ne s Vladom"

Govoreći o usvojenim zaključcima, Gojak je istaknuo kako je najvažnije da je nakon sjednice postignut širok dogovor o daljnjim koracima. Objasnio je kako se zaključci odnose na reguliranje takozvanih pub crawl tura, probleme koje stvaraju party brodovi u blizini stare gradske jezgre te na zakonsko reguliranje uvjeta za buduće noćne klubove u stambenim i stambeno-poslovnim objektima. Pritom se osvrnuo i na istup Bojana Ivoševića, koji je tijekom sjednice govorio o mogućnosti političkog pritiska na Vladu radi izmjene zakona. "Opet se sve svodi na komunikaciju hoćemo li nešto igrati, hoćemo li nekoga matirati, hoćemo li igrati šah. Mi šah ne igramo. Ako radimo, radimo ozbiljno i kako treba. Ako možemo postići konsenzus, postižemo ga, ali ni s kim ne igramo šah, pogotovo ne s Vladom ni sa Županijom. Najvažnije je vratiti kvalitetu života građanima stare gradske jezgre i svim građanima Splita", poručio je.

"Znači li to da bi svadbe u Splitu morale završiti u ponoć?"

Na novinarsko pitanje o političkom pritisku na Vladu, Gojak je uzvratio objašnjenjem zbog čega HDZ nije prihvatio konačni prijedlog odluke o alkoholu. "Da se prihvatio prijedlog odluke s amandmanom, koji je na kraju bio finalni prijedlog predlagatelja Bojana Ivoševića, što bi bio rezultat? Rezultat bi bio da se na području cijelog grada iza ponoći ne mogu posluživati alkoholna pića", rekao je. Kao primjer naveo je svadbene svečanosti. "Kad je neko vjenčanje u restoranu na području grada Splita, iza ponoći je fajrunt. Mislim, to je neozbiljno. To je zakonska mogućnost, ali je neozbiljno. Naravno da to nećemo prihvatiti. Je li to šah koji trebamo igrati s Vladom? Ja mislim da ne", istaknuo je Gojak.

Novinari inzistirali: "Što je s postojećim noćnim klubovima?"

U nastavku konferencije novinari su Gojaka pitali zašto se usvojeni zaključci ne odnose izravno na postojeće noćne klubove, odnosno upravo one na koje se stanari godinama žale. Jedno od pitanja bilo je može li Grad Split od zakonodavca zatražiti izmjene zakona kojima bi se omogućilo zoniranje ugostiteljskih objekata. Gojak je odgovorio kako zaključci već obuhvaćaju određene prostorne zone te da je na zakonodavcu odlučiti koje su promjene moguće. "Ako smo rekli da će se nešto zonirati, primjerice, da se posljednji zaključak odnosi na zonu A i kontaktnu zonu, to podrazumijeva zoniranje. Cilj sjednice i zaključaka koje smo praktički jednoglasno izglasali je jasan", rekao je.

No novinari su nastavili inzistirati na konkretnom odgovoru, ističući da se zaključci prvenstveno odnose na buduće klubove i objekte u stambeno-poslovnim zgradama. Gojak je ponovio kako je gradonačelniku dan zadatak da traži zakonska rješenja. "Mi smo dali generalni zadatak gradonačelniku. Sve što je moguće treba razmotriti sa zakonodavcem. Nećemo mi ovdje u deset minuta pisati prijedlog zakona", kazao je. Posebno se otvorilo pitanje klubova koji već posluju u staroj gradskoj jezgri, uključujući i one koji se ne nalaze u stambenim zgradama. Novinari su Gojaka upitali kako Grad namjerava riješiti problem takvih objekata ako se usvojeni zaključci odnose na buduće klubove i određene vrste zgrada.

"Mogućnost smo ostavili gradonačelniku da pronađe rješenje. On će o tome izvijestiti Gradsko vijeće", odgovorio je Gojak. Kada su ga novinari upozorili da takva obveza, prema njihovu tumačenju, nije izričito navedena u usvojenim zaključcima, Gojak je ponovio da se zaključcima postavlja cilj, dok gradonačelnik treba odabrati način njegove provedbe. "Zaključkom se postavlja cilj, a sredstvo će birati gradonačelnik, odnosno zakonodavac", rekao je. Pozvao se i na ranije izjave gradonačelnika Tomislava Šute o noćnom klubu u stambenoj zgradi u Sinjskoj ulici.

Novinari pitali: "Što ćete do idućeg ljeta konkretno napraviti?"

Najizravnije pitanje uslijedilo je kada su novinari podsjetili kako stanari godinama upozoravaju na buku i probleme koje stvaraju posjetitelji noćnih klubova, osobito u ranim jutarnjim satima. "Što vi kao vijećnik ili splitski HDZ planirate do idućeg ljeta napraviti da se problem s postojećim noćnim klubovima riješi?", glasilo je novinarsko pitanje. Gojak nije naveo konkretnu mjeru niti rok u kojem bi problem trebao biti riješen. "Ja mogu reći kao vijećnik, kao netko tko je praktički sudjelovao u formiranju današnjih zaključaka, koji je zadatak. O svim daljnjim koracima odlučivat će i stranačka tijela. Ja nisam sam u stranačkom tijelu niti sam donosim odluke", odgovorio je.

Dodao je kako će gradonačelnik izvještavati javnost i Gradsko vijeće o daljnjim aktivnostima. Na dodatnu novinarsku konstataciju da stanari od njega nisu dobili konkretan odgovor, Gojak je uzvratio: "Predstavnici stanara ne bi se složili s vama jer sam upravo razgovarao s njima."

Četiri zaključka su usvojena, ali ostaje pitanje konkretnih mjera

Podsjetimo, tematska sjednica Gradskog vijeća Splita završena je usvajanjem četiri zaključka usmjerena na probleme života u staroj gradskoj jezgri, reguliranje organiziranih alkoholnih tura, party brodova i uvjeta rada noćnih klubova. Sjednica je prethodno bila prekinuta 1. listopada nakon udaljavanja vijećnika Bojana Ivoševića i gubitka kvoruma.

Na ponovljena novinarska pitanja o tome što će se konkretno poduzeti do sljedećeg ljeta, HDZ-ov vijećnik nije iznio precizan plan ni vremenski okvir. Umjesto toga, naglasio je da su zaključcima postavljeni ciljevi, a da će gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i nadležna tijela odlučivati o daljnjim potezima.