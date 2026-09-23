HDZ optužio dosadašnju vlast u Žrnovnici da nije napravila ništa. Bivšoj vijećnici "prekipjelo", evo kako je reagirala

Uoči izbora za mjesne odbore koji će se održati 27. rujna, zahuktava se politička rasprava u Žrnovnici. Igor Domljanović, nositelj liste HDZ-a i Domovinskog pokreta za Mjesni odbor Žrnovnica, predstavio je ovih dana program svoje liste, s naglaskom na komunalnu infrastrukturu i suradnju s Gradom Splitom. U tom je istupu ustvrdio da je tijekom posljednje četiri godine bilo previše političkih rasprava i premalo konkretnog rješavanja svakodnevnih problema.

Domljanović je među prioritetima u razgovoru za Dalmacija News naveo redovitije komunalno održavanje, prometna rješenja za Žrnovnicu i Korešnicu, cestu na Brdinama, proširenje mosta kod Rusa, uređenje šetnice uz rijeku, sportske sadržaje te nastavak ranije započetih projekata vrtića, škole, groblja i vatrogasnog doma. Poručio je i da njegova lista probleme želi rješavati suradnjom s gradskim službama.

Na takve ocjene sada je opširno odgovorila Tanja Soldić s Nezavisne liste Špira Vlajića, koja odbacuje tvrdnju da se u Žrnovnici proteklih godina „gotovo ništa nije napravilo“.

Koga podržavate na kotarskim izborima u Žrnovnici? HDZ - Domovinski pokret HSS NL Špira Vlajića Glasaj

„Prve tri godine surađivalo se konstruktivno s Gradom“

Soldić navodi da se tijekom prve tri godine prethodnog mandata s tadašnjom gradskom vlasti surađivalo konstruktivno te da je upravo u tom razdoblju, prema njezinim riječima, pokrenut ili realiziran niz projekata.

Tvrdi da je problem u suradnji nastao nakon promjene gradske vlasti.

„Ako se tvrdi da se u Žrnovnici posljednje četiri godine nije napravilo gotovo ništa, onda je red da se kaže što je konkretno napravljeno i tko je to napravio“, poručila je.

Potom je iznijela opsežan popis projekata i zahvata koje pripisuje radu prethodnog saziva i suradnji s gradskim i drugim institucijama.

Prema njezinim navodima, među njima su pokretanje aglomeracije, organiziranje prijevoza djece, uređenje okretišta i prometne signalizacije, sanacija krova ambulante, izgradnja nogostupa i rampe za osobe s invaliditetom te radovi na sportskom kompleksu Pricviće.

Navodi i postavljanje zaštitnih mreža i sanaciju vojne ograde kod škole, uređenje postojećih i gradnju novog igrališta, kao i pokretanje projekta proširenja groblja.

Vrtić, škola, DVD, prometnice i rasvjeta

Soldić među projektima navodi i pokretanje procesa izgradnje vrtića, za koji kaže da je glavni projekt s troškovnikom u izradi, kao i projekte vezane uz školu te budući vatrogasni dom.

Tvrdi i da su tijekom prethodnog razdoblja sanirane prometnice i potporni zidovi, među ostalim na području Rakita i Puta Roguljića, uređivana rasvjeta u pojedinim ulicama i u centru mjesta te postavljane zaštitne ograde uz prometnice.

Na njezinu popisu nalaze se i sanacija krova knjižnice, ograda na groblju, spomen-soba, sustav navodnjavanja na trgu te obnova natpisa na spomeniku.

Posebno je izdvojila i Limenu glazbu Žrnovnica, za koju navodi da je u prethodnom razdoblju dobila status Gradske glazbe.

Soldić također tvrdi da je zaštita mosta Rakite podignuta na nacionalnu razinu te da su riješeni imovinsko-pravni odnosi za Ulicu Brdine, za koju navodi da je 2024. godine ishođena građevinska dozvola.

„Tražili smo rješavanje problema i nakon promjene vlasti“

U nastavku objave Soldić se osvrnula i na projekte za koje kaže da su tijekom posljednje godine traženi od aktualne gradske vlasti.

Među njima je navela učvršćivanje mosta Rakite, uređenje Barbarića prilaza, zadržavanje starog vodovoda za potrebe tehničke vode, nastavak projekta aglomeracije za Vilar i nabavu pumpi, podizanje potpornog zida uz igralište na Korešnici te mogućnost sufinanciranja pražnjenja septičkih jama.

Prema njezinim tvrdnjama, dio tih zahtjeva još nije dobio konkretan nastavak ili odgovor.

Za Barbarića prilaz navodi da je ranije pripremljena idejna dokumentacija te pronađen model rješavanja problema u suradnji s Hrvatskim vodama i vlasnicima zemljišta.

Perun ponovno u središtu rasprave

Poseban dio odgovora Soldić je posvetila pitanju Peruna, koje je posljednjih tjedana jedna od važnijih tema u Žrnovnici.

Navodi kako su problem pokušavali rješavati kroz dokumentaciju, sastanke i traženje službenih odgovora te tvrdi da nisu dobili uvid u svu dokumentaciju koju smatraju važnom za pitanje planiranih zahvata na tom području.

Soldić navodi i da su 17. rujna na razgovor pozvani predstavnici Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatskih cesta, ali da se, prema njezinoj tvrdnji, pozvani predstavnici nisu pojavili.

Ističe da se protivi mogućem dovozu materijala na područje Peruna dok se, kako kaže, ne razjasne sve okolnosti i dokumentacija vezana uz planirani zahvat.

Odgovor na prozivke uoči izbora

U završnom dijelu objave Soldić je Domljanovićeve kritike povezala s aktualnom predizbornom kampanjom te poručila da bi i drugi članovi prethodnog saziva trebali javno pokazati projekte na kojima su radili.

Naglasila je da je vlastiti rad tijekom prethodnog mandata javno objavljivala te da je surađivala s tadašnjim predsjednikom mjesnog odbora i nezavisnim vijećnicima.

„Ne vodim se pljuvanjem po neradu, ali poštujem i branim rad“, poručila je Soldić, poželjevši budućem sazivu uspjeh u, kako je naglasila, volonterskom radu.

Domljanović je, s druge strane, u predstavljanju svog programa naglasio da njegova lista želi staviti fokus na komunalne i infrastrukturne probleme te suradnju s Gradom Splitom, a kao jedan od prvih poteza najavio je sastanak s gradskim komunalnim službama.