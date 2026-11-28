U Konvencijskom centru Amadria Park u Šibeniku danas se održava 22. Izvještajni sabor Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), koji je okupio oko 2000 izaslanika, uzvanika i gostiju.

Skupom predsjeda predsjednik HDZ-a i Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, kojeg su okupljeni stranački kolege dočekali velikim pljeskom.

Na Izvještajnom saboru sudjeluju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, zamjenik predsjednika HDZ-a Tomo Medved, potpredsjednici stranke Zdravka Bušić, Branko Bačić, Oleg Butković i Ivan Anušić, glavni tajnik Krunoslav Katičić, politički tajnik stranke i predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, hrvatska članica Predsjedništva BIH Darijana Filipović te povjerenica Europske komisija za Mediteran Dubravka Šuica.

Na skupu su se okupili i brojni ministri, saborski zastupnici te članovi stranke.

Izvještajni sabor započeo je minutom šutnje u znak sjećanja na prvog hrvatskog predsjednika dr. Franju Tuđmana i poginule hrvatske branitelje.