HDZ očekuje ostavku svog župana? "Nedostojno trenutka i dužnosti"

HDZ očekuje da ličko-senjski župan Ernest Petry u petak podnese ostavku na mjesto šefa ličko-senjskog HDZ-a, a u sljedećoj fazi moguće i župana, neslužbeno doznaje Jutarnji list.

Petry se našao usred skandala kad su se proširile fotografije i snimke njegova izlaska večer uoči izvanredne sjednice Sabora o ekološkoj katastrofi u Gospiću.

Kako se neslužbeno doznaje, u HDZ-u smatraju da se radi o ponašanju nedostojnom trenutka i dužnosti.

Na fotografijama i snimkama koje su dospjele u javnost, Petry u više navrata ljubi crnokosu mlađu ženu. Riječ je o ženi koja je javnosti postala poznata nakon incidenta u Novalji u travnju ove godine, kada je na HDZ-ova župana bacila pepeljaru, piše Jutarnji list.

Policija je tada intervenirala nakon sukoba u jednom, još neotvorenom restoranu. Prema tada objavljenim informacijama, žena je bila u teško alkoholiziranom stanju, dok je Petryju izmjereno više od jednog promila alkohola u krvi.

Petry se ranije oglasio za 24sata te poručio da trenutačno ne razmišlja o ostavci.

- To je moj privatni život. Javit ću se stranci ako postoji problem, da sam na dispoziciji. Uvijek ću biti na raspolaganju stranci. Postigao sam najbolje rezultate HDZ-u za Ličko-senjsku županiju. Postoje puno veći problemi u državi od mog poljupca. Bio ja predsjednik lokalne organizacije ili samo član, ja ću uvijek biti vojnik HDZ-a - rekao je.