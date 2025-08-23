HDZ obilježio Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima

Povodom obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, Županijska i Gradska organizacija Hrvatske demokratske zajednice položile su vijenac na Katalinića brijegu u Splitu.

Obilježavanju su nazočili predsjednik ŽO HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije i predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru Ante Sanader, predsjednik GO HDZ-a i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, tajnik ŽO HDZ-a Ante Mihanović, potpredsjednica GO HDZ-a Split i državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ SDŽ Alen Gojak, predsjednik Zajednice branitelja HDZ-a „Gojko Šušak“ SDŽ Dragan Maretić, tajnik GO HDZ-a Split i potpredsjednik Gradskog vijeća Splita Marijan Čelan, predsjednik Mladeži HDZ-a Split i gradski vijećnik Bruno Strićević, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, predsjednici temeljnih ogranaka HDZ-a i brojni drugi uzvanici.

Gradonačelnik Tomislav Šuta naglasio je važnost obilježavanja ovoga dana:

– Današnje generacije trebaju znati koliko je bilo patnje kroz povijest da bismo danas živjeli u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj – poručio je Šuta.

Župan Blaženko Boban istaknuo je kako je Katalinića brijeg mjesto posebnog sjećanja:

– Ovdje smo da se poklonimo i pomolimo za sve koji su patili za Hrvatsku, jer znamo dobro što je bio Katalinića brijeg, kako su ljudi odvođeni i mučeni – kazao je Boban.

Molitvu je predvodio župnik župe Svetog Križa u Velom Varošu, don Mihael Prović.