HDZ o otpadu u Gospiću: "Trebamo zaustaviti kriminal i ilegalno odlaganje"

HDZ se oglasio o slučaju ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću, poručivši kako treba zaustaviti kriminal i zlouporabe sustava gospodarenja otpadom, ali pritom ne dovoditi u pitanje kružnu ekonomiju. Najavili su i izmjene zakona te sanaciju lokacije na kojoj je utvrđena mikroplastika u podzemnim vodama.

„Trebamo zaustaviti kriminal i ilegalno odlaganje otpada, ali ne i kružnu ekonomiju. Neopasni otpad osnova je za nove proizvode, čime se smanjuje i iskorištavanje prirodnih resursa“, poručili su iz HDZ-a.

Navode kako se u Gospiću dogodila zlouporaba sustava gospodarenja otpadom radi stjecanja protupravne koristi, dok će odgovornost pojedinaca i pravnih osoba, ističu, utvrditi sudovi u kaznenom postupku koji već vode nadležna tijela.

Najavljuju izmjene zakona

Iz HDZ-a poručuju da će Vlada sanirati lokaciju kako bi zaštitila ljude i okoliš, ali i analizirati postojeći sustav kako se slični slučajevi ne bi ponavljali.

„Izmijenit ćemo zakon. Analiziramo cijeli lanac, od izdavanja dozvola i praćenja kretanja otpada do inspekcijskog nadzora i razmjene informacija“, naveli su.

Razmatra se, dodaju, i jesu li postojeće ovlasti adekvatno raspoređene između državne, regionalne i lokalne razine.

Posebno su se osvrnuli na nalaz mikroplastike u podzemnim vodama u samoj zoni odlagališta u Gospiću. Prema njihovim navodima, taj nalaz potvrđuje potrebu za sanacijom i nastavkom pojačanog nadzora, ali istodobno ističu kako je voda iz javne vodoopskrbe ispravna za piće.

„Problem se ne smije umanjivati ondje gdje postoji, ali ga ne treba širiti ondje gdje ga mjerenja ne pokazuju“, poručili su.

Objava HDZ-a prenosi poruke premijera Andreja Plenkovića izrečene na obilježavanju 150. obljetnice organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj.