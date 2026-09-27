HDZ izgubio izbore u Žrnovnici: Nezavisna lista Špira Vlajića pobijedila za samo 18 glasova

HDZ je izgubio izbore za Mjesni odbor Žrnovnica. U tijesnoj izbornoj utrci najviše glasova osvojila je Nezavisna lista Špira Vlajića, koja je HDZ pretekla za samo 18 glasova i osvojila većinu u vijeću.

Prema konačnim rezultatima, Nezavisna lista Špira Vlajića osvojila je 326 glasova, HDZ 308, dok je HSS dobio 55 glasova. Takav rezultat Vlajićevoj listi donosi četiri od ukupno sedam vijećničkih mandata, dok HDZ osvaja tri. HSS je ostao bez vijećnika.

O pobjedniku je tako odlučivala vrlo mala razlika. Nezavisna lista dobila je svega 18 glasova više od HDZ-a, ali joj je to bilo dovoljno za četvrti mandat i većinu u novom sazivu vijeća Mjesnog odbora Žrnovnica. Nakon objave rezultata oglasili su se i pobjednici. "Dragi ljudi, hvala vam od svega srca! Naša lista osvojila je najviše glasova u Žrnovnici", poručili su iz Liste malog mista – NL Špira Vlajića.

Zahvalili su svojim biračima, ali i građanima koji su podržali druge opcije. "Ne možemo opisati koliko smo zahvalni za svaki vaš izlazak i svaki glas. Hvala i svima koji su glasovali za druge opcije. Svi smo mi – Žrnovnica! Više ćemo i mi znati uskoro", naveli su. Prema raspodjeli mandata, upravo je posljednji, sedmi mandat završio kod Vlajićeve liste. Njezin četvrti količnik iznosio je 81,5, dok je četvrti HDZ-ov bio 77, čime je nezavisna lista osigurala odnos snaga 4:3 i kontrolu nad vijećem.