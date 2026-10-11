HDZ i SDP gube potporu, Možemo raste treći mjesec zaredom

HDZ i dalje ima najveću potporu birača, ali listopadsko istraživanje CRO Demoskop pokazuje pad rejtinga i vladajuće stranke i glavne oporbene sile, SDP-a. Istodobno, potpora platformi Možemo raste treći mjesec zaredom. Na rejtinge su, prema istraživanju, utjecali afera s opasnim otpadom u Gospiću i natječaj za njegovo zbrinjavanje, što je za ispitanike bila i najvažnija tema mjeseca, piše Net.hr.

Potpora strankama

HDZ u listopadu ima potporu od 25 posto, što je nastavak pada i najslabiji rezultat stranke u trećem mandatu premijera Andreja Plenkovića. U istom razdoblju najniži rejting bilježi i SDP, koji je sada na nešto manje od 20 posto. Platforma Možemo raste treći mjesec zaredom i sada ima gotovo 14 posto potpore.

Blagi rast bilježi Most, koji se približio 10 posto, kao i stranka Drito s potporom od 2 posto. Slijede Domovinski pokret, Domino i Centar s približno jednakim rejtinzima. Pravo i Pravda, IDS i Nezavisna platforma Sjever imaju oko jedan posto potpore. Sve ostale stranke su ispod te razine, a neodlučnih birača je 15,6 posto.

Raste popularnost Tomaševiću

Predsjednik Zoran Milanović i u listopadu je najpozitivniji političar za gotovo 22 posto ispitanika, iako mu je pozitivan doživljaj u padu. Manji pad vidljiv je i kod premijera Andreja Plenkovića, koji ostaje na drugom mjestu. S druge strane, raste pozitivan doživljaj zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Slijede ih Marin Miletić i Nikola Grmoja iz Mosta, zatim Ivana Kekin i Dalija Orešković. Među deset najpozitivnijih političara su i Marija Selak Raspudić, Ivan Anušić i Biljana Borzan. Više od petine ispitanika smatra da je najpozitivniji političar - nitko.

Plenković na vrhu ljestvice negativaca

Premijer Plenković i dalje je na vrhu ljestvice najnegativnijih političara, a takvim ga vidi nešto više od 37 posto ispitanika. Slijedi predsjednik Milanović s 10,5 posto, dok je treći zagrebački gradonačelnik Tomašević. Rast negativnog doživljaja bilježi predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je četvrti na listi. Slijede ga s vrlo sličnim postocima Ivan Penava, Sandra Benčić i Milorad Pupovac.

Među deset najnegativnijih su i Hrvoje Zekanović i Dalija Orešković s istim rejtingom. Na listu je zbog afere s otpadom u Lici ušao i bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić. Gotovo 13 posto ispitanika smatra da su svi političari negativni.

Pad ocjena za ključne institucije, pesimizam i dalje prevladava

Ured Predsjednika Republike bilježi pad prosječne ocjene, ali ostaje na "dobar" (3). Padaju i ocjene za Banske dvore i Hrvatski sabor, koji su ocijenjeni s "dovoljan" (2). Istraživanje pokazuje i da društveni optimizam ne raste. Nešto više od 17 posto ispitanih smatra da država ide u dobrom smjeru, dok ih više od 75 posto ocjenjuje da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru.

Afera s opasnim otpadom u Gospiću i natječaj za njegovo zbrinjavanje najvažnija su tema u listopadu za najveći broj ispitanika. Slijedi štrajk u ZET-u i Holdingu, a potom i prosvjed u Zagrebu, koji je također bio organiziran zbog problema s otpadom.

Istraživanje je za RTL provela agencija Promocija plus od 6. do 8. listopada na uzorku od 1000 ispitanika. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,04 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,53 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.