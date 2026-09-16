HDZ i DP zajedno izlaze na izbore na Mejašima: Ivana Javorčić Rajčić nositeljica liste broj 2

HDZ i Domovinski pokret zajednički izlaze na izbore za Gradski kotar Mejaši, koji će se održati 27. rujna. Nositeljica njihove liste broj 2 je Ivana Javorčić Rajčić, a predstavljena je i kompletna lista od sedam kandidata. Podaci o sastavu liste potvrđeni su i u službenoj objavi splitskog HDZ-a. "S riječi na djela. Za naše Mejaše. Rezultati iza nas. Projekti pred nama. HDZ i Domovinski pokret – zajedno za Mejaše", poručili su iz HDZ-a Mejaši u objavi kojom su predstavili svoje kandidate.

Sedam kandidata na listi

Na prvom mjestu liste nalazi se Ivana Javorčić Rajčić, a slijede Ivan Prolić, Ante Čorić, Andrea Šućur, Stipe Pejković, Goran Ivančević i Toni Piplica. Javorčić Rajčić tako je preuzela mjesto nositeljice liste na Mejašima. Prema ranije objavljenim podacima, predsjednica je temeljnog ogranka HDZ-a Mejaši.

Izbori 27. rujna

Izbori za Vijeće Gradskog kotara Mejaši održat će se u nedjelju, 27. rujna 2026. godine, a HDZ i Domovinski pokret na izbore izlaze zajednički. Iz HDZ-a Mejaši uz predstavljanje liste naglasak stavljaju na dosadašnje rezultate i projekte koje žele realizirati u kotaru, a birače pozivaju na glasovanje za listu broj 2. Kao lokaciju Gradskog kotara Mejaši naveli su Vrboran 19A.