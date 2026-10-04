HDZ i DP proglasili pobjedu na Pujankama: "Osvojili smo četiri mandata, dobili smo gotovo četiri puta više glasova od ljevice"

Lista HDZ-a i Domovinskog pokreta potvrdila je pobjedu na izborima za Vijeće Gradskog kotara Pujanke, objavio je u nedjelju navečer HDZ Split nakon održanih ponovljenih izbora na jednom biračkom mjestu. Kako navode iz splitskog HDZ-a, lista čiji je nositelj Slaven Topić osvojila je ukupno četiri vijećnička mandata.

Ponovljeni izbori održani na jednom biračkom mjestu

Na Pujankama su u nedjelju održani ponovljeni izbori na jednom od ukupno dva biračka mjesta u gradskom kotaru. Iz HDZ-a Split poručili su kako su rezultati ponovljenog glasovanja potvrdili rezultat njihove koalicijske liste s Domovinskim pokretom. "Lista HDZ-a i DP-a nositelja Slavena Topića potvrdila je svoju pobjedu i osvojila čak četiri vijećnička mandata", objavili su.

Prema podacima koje je objavio HDZ Split, kada se zbroje rezultati s oba biračka mjesta, lista HDZ-a i Domovinskog pokreta osvojila je ukupno 319 glasova.

HDZ: "Gotovo četverostruko više glasova od udružene ljevice"

U svojoj objavi HDZ Split ističe kako je njihova lista osvojila "gotovo četverostruko više glasova" od koalicijske liste SDP-a, Centra, Možemo i Direkta. Iz splitskog HDZ-a čestitali su nositelju liste Slavenu Topiću i ostalim kandidatima, ocijenivši rezultat potvrdom njihova rada i povjerenja birača. "Čestitamo nositelju Slavenu Topiću i svim kandidatima s naše liste na izvrsnom rezultatu koji je danas konačno potvrđen. Dokaz je to vidljivosti, vrijednog rada i prepoznatljivosti naših kandidata na terenu, ali i potvrda povjerenja u smjer razvoja našeg grada", poručili su iz HDZ-a Split.

Na kraju objave zahvalili su stanovnicima Pujanki koji su izašli na izbore i podržali njihovu listu. "Od srca hvala svim stanovnicima Pujanki na ukazanom povjerenju", zaključili su iz HDZ-a Split.