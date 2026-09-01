HDZ i DP predali liste za kotarske izbore. Na listama dobro poznata imena, ali ima i iznenađenja

HDZ i Domovinski pokret predali su kandidacijske liste za predstojeće izbore za gradske kotareve i mjesne odbore u Splitu. Kako su poručili prilikom predaje, sa svojim kandidatima izlaze u sva 34 gradska kotara i mjesna odbora, a na listama su stranački članovi, ali i nezavisni kandidati.

Među kandidatima je velik broj žena i mladih, ali i dobro poznatih imena splitske političke scene. Na listama su, među ostalima, gradski vijećnici Ivana Zelić, Jakša Balov i Mirko Ramljak, dok se za Gradski kotar Grad kandidirala i Lara Arapović.

Među poznatijim imenima su i nositelji pojedinih lista: Vlado Tandara za Stobreč, Jagoda Cicvarić Goreta za Mertojak, Ante Bekavac za Meje te Jakov Čaleta za Blatine.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta poručio je kako HDZ na izbore izlazi s kvalitetnim ljudima te da očekuje dobar rezultat i pobjedu.

"Prijavili smo se u 34 kotara i mjesna odbora. Dakle, u svim gradskim kotarima i mjesnim odborima Hrvatska demokratska zajednica izašla je sa svojim kandidatima. Pokazali smo da smo najozbiljnija organizacija, koja u svakom gradskom kotaru i mjesnom odboru nudi ono što smatra najboljim za građane", kazao je Šuta.

Naglasio je kako je tijekom prve godine mandata obilazio gradske kotareve i mjesne odbore te razgovarao o problemima koji izravno utječu na svakodnevni život stanovnika.

"Svaki gradski kotar i mjesni odbor obišao sam najmanje jednom, a neke i više puta. Cilj nam je manje komunalne zahvate, koji su bitni za svakodnevni život građana, dovesti na potrebnu razinu. Ovo su kvalitetni ljudi koji su se već dokazali svojim radom i koji će u suradnji s Gradom rješavati manje komunalne zahvate, ali i sudjelovati u realizaciji većih projekata", rekao je.

Šuta nabrojao gradske projekte

Govoreći o dosadašnjem radu gradske vlasti, Šuta je izdvojio izgradnju novih parkirališnih i garažnih mjesta, priuštivo stanovanje te nastavak izgradnje vodovodne i kanalizacijske infrastrukture.

Osvrnuo se i na prometnice, među kojima je izdvojio Zagorski put, Zajčevu, Put Glavičina i Vukovarsku ulicu, naglasivši kako je za njihovu realizaciju važna suradnja Grada i gradskih kotareva.

Kao jedan od prioriteta naveo je i uređenje javnih površina, parkova i kružnih tokova. Podsjetio je na uređenje Đardina, a najavio je i daljnje zahvate u središtu grada, među kojima su Hrvojeva ulica i Ulica kralja Tomislava.

Govorio je i o uređenju obalnog pojasa te projektima na Bačvicama, kao i daljnjoj modernizaciji javnog gradskog prijevoza. Cilj je, rekao je, smanjiti broj automobila koji ulaze u središte Splita kroz projekte Park&Ride i Park&Walk te dodatno unaprijediti autobusni prijevoz. Pohvalio je i ljetnu manifestaciju na Mertojaku za koju bi, kako kaže, volio da se proširi i na ostale kotareve.

„Povećali smo sredstva kotarevima za oko 40 posto“

Šuta je istaknuo i povećanje decentraliziranih sredstava namijenjenih gradskim kotarevima.

"Ova gradska vlast povećala je za oko 40 posto financijska sredstva decentralizirana za gradske kotareve. To je omogućilo da se realizira niz stvari, među ostalim obnova sportskih sadržaja i infrastrukture", kazao je.

Kao primjer odgovora na konkretne potrebe građana izdvojio je organizaciju prijevoza učenika s područja Žnjana i Pazdigrada do Osnovne škole Pazdigrad, a sličan model, najavio je, planira se i za Sirobuju i Osnovnu školu Kamen-Šine.

Na predaji lista bila je i Marija Bilić, nositeljica liste za Gradski kotar Manuš, koja je istaknula zadovoljstvo kandidatima koje HDZ i DP nude biračima.

"Veseli nas što imamo kvalitetne liste u sva 34 kotara i mjesna odbora. To su ljudi koji su prisutni u svojim kotarima i koji su svojim zalaganjem već pridonijeli tome da se neke stvari promijene nabolje", poručila je Pilić.

HDZ u kotarske izbore tako ulazi s ambicijom potvrditi svoju snagu i na najnižoj razini gradske vlasti, a Šuta očekuje pobjedu i nastavak suradnje Grada s kotarevima i mjesnim odborima.