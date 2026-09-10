HDZ i Domovinski pokret u Žrnovnici predstavili zajedničku listu: „Vrijeme je za konkretne projekte“

HDZ i Domovinski pokret predstavili su zajedničku listu za Gradski kotar Žrnovnica, koju predvodi Igor Domljanović. Riječ je, kako ističu, o timu ljudi različitih generacija i iskustava, okupljenih oko zajedničkog cilja – Žrnovnice.

„Okupila nas je ljubav prema našem mistu Žrnovnici i želja da se njezin glas čuje tamo gdje se donose odluke“, poručili su.

Kao neke od problema s kojima se stanovnici Žrnovnice svakodnevno suočavaju izdvojili su neuređene prometnice, nedostatak parkirališnih mjesta, infrastrukturu i manjak sadržaja koji bi odgovarali potrebama lokalnog stanovništva.

Iz zajedničke liste HDZ-a i Domovinskog pokreta naglašavaju kako se ti problemi mogu rješavati kroz suradnju s Gradom Splitom, a istodobno žele bolje iskoristiti potencijale koje Žrnovnica već ima.

Posebno ističu rijeku Žrnovnicu i šetnicu uz rijeku, Perun, nedovršenu sportsku infrastrukturu te javne prostore za koje smatraju da nisu dovoljno i kvalitetno iskorišteni.

„Žrnovnica ima i potencijal koji treba puno bolje iskoristiti“, navode, dodajući kako će uskoro predstaviti prioritete i konkretne projekte za koje će se zalagati.

Svoj program žele, kako ističu, temeljiti na konkretnim rezultatima, a ne samo na riječima i objavama na društvenim mrežama.

„Jer na kraju se ne broje velike riječi niti količina objava na društvenim mrežama. Broji se ono što ostaje“, poručili su iz zajedničke liste HDZ-a i Domovinskog pokreta za Gradski kotar Žrnovnica.