HDZ i Domovinski pokret preuzeli vodstvo splitskih Šina! Izabran novi predsjednik Gradskog kotara, poznata i imena svih vijećnika

Splitski Gradski kotar Šine dobio je novo vodstvo. U petak, 23. listopada, konstituiran je novi saziv Vijeća Gradskog kotara Šine, čiji će vijećnici u sljedeće četiri godine predstavljati interese stanovnika ovog dijela Splita.

Za predsjednika Vijeća izabran je Ivan Knežević, predstavnik koalicije HDZ-a i Domovinskog pokreta, dok će dužnost njegova zamjenika obnašati Jozo Leko, također iz redova iste koalicije.

HDZ i Domovinski pokret imaju većinu u Vijeću

Novi saziv Vijeća Gradskog kotara Šine broji ukupno sedam članova, a koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta ima četiri vijećnika, čime je osigurala većinu. Mandate su verificirali Ivan Knežević, Jozo Leko, Ante Marin i Ivan Smoljo s liste HDZ-a i Domovinskog pokreta, dok su iz redova SJN-a u Vijeće ušli Marina Kovačević, Marko Babić i Tatjana Amižić.

Novi predsjednik pozvao stanovnike na suradnju

Nakon konstituiranja Vijeća, novoizabrani predsjednik Ivan Knežević zahvalio je svim građanima koji su sudjelovali na izborima i svojim glasovima podržali kandidate koji će ih predstavljati tijekom sljedeće četiri godine.

Ujedno je pozvao stanovnike Šina da se aktivno uključe u rad kotara, iznose prijedloge i pokreću inicijative kojima bi se poboljšala kvaliteta svakodnevnog života. "Pozivamo sve naše sumještane, žitelje GK Šine, da se svojim prijedlozima, idejama i inicijativama aktivno uključe u borbu za što kvalitetnije uvjete života na našim Šinama", poručio je Knežević. Naglasio je i kako stoji na raspolaganju svim stanovnicima kotara.