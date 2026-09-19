HDZ i Domovinski pokret predstavili listu za Mejaše: Evo što obećavaju stanovnicima kotara

HDZ i Domovinski pokret predstavili su zajedničku listu za izbore za Vijeće Gradskog kotara Mejaši, koji će se održati u nedjelju, 27. rujna.

Nositeljica liste je Ivana Javorčić Rajčić, a iza nje slijede Ivan Prolić, Ante Ćorić, Andrea Šućur, Stipe Pejković, Goran Ivančević i Toni Piplica.

Pod sloganom „Tvoj glas za tvoj kvart“, iz liste su predstavili rezultate za koje navode da su ostvareni tijekom proteklog mandata, ali i projekte koje najavljuju za sljedeće razdoblje.

Što navode kao rezultate proteklog mandata?

Među ostvarenim projektima ističu pokretanje dvaju velikih gradilišta kanalizacijske infrastrukture na Mostinama i Stocu, asfaltiranje Ulice Mejaši i uređenje nogostupa te asfaltiranje nastavka Lovrinačke ulice uz zelenu površinu i nogostup s obje strane.

Navode i izgradnju pješačkih nogostupa preko Vukovarske ulice, postavljanje 17 rampi na pješačkim prijelazima za osobe s invaliditetom te asfaltiranje puta sv. Izidora na Kili.

Na području kotara, prema njihovim navodima, uređen je makadamski put na Stocima, otvoren novi vrtić na Kili s osam odgojno-obrazovnih skupina te obnovljen dječji park u Grabovoj ulici.

Među ostalim realiziranim projektima navode obnovu nogometnog igrališta na Dračevcu, otvaranje dviju podružnice Knjižnice Marka Marulića na Kili i u Tehnološkom parku, postavljanje autobusne nadstrešnice u Lovrinačkoj ulici te rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Mejaši, Ulici Svetog Spasa i Lovrinačkom putu te na putu Vrborana i Putu sv. Izidora.

Ističu i sadnju 50 stabala u tri godine, uključujući prvo takvo uređenje u Ulici Mejaši, realizaciju brojnih zahvata asfaltiranja i sanacije prometnica, obnovu pješačkih prijelaza te postavljanje ležećih policajaca, stupića i prometnih znakova.

Kao dio učinjenog navode i uređivanje te nasipanje makadamskih i neasfaltiranih puteva, kao i izradu i financiranje desetak prometnih studija i elaborata za sigurniji promet.

Što obećavaju za sljedeći mandat?

Za sljedeće mandatno razdoblje najavljuju izgradnju Osnovne škole na Kili, Sportskog centra na Vrboranu te obnovu Puta Mostina.

Na popisu obećanja su i proširenje i obnova parka u Ulici Svetog Spasa, izgradnja košarkaškog terena u Ulici Put sv. Izidora, sanacija ceste i izgradnja oborinske odvodnje na Lovrinačkom putu te pronalazak lokacije za veliki park na Kili.

Izbori za vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora održavaju se u nedjelju, 27. rujna, a lista HDZ-a i Domovinskog pokreta na Mejašima nastupa pod rednim brojem 2.