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HDZ i Domovinski pokret predstavili listu za Mejaše: Evo što obećavaju stanovnicima kotara

Nositeljica liste je Ivana Javorčić Rajčić, a iza nje slijede Ivan Prolić, Ante Ćorić, Andrea Šućur, Stipe Pejković, Goran Ivančević i Toni Piplica
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HDZ i Domovinski pokret predstavili su zajedničku listu za izbore za Vijeće Gradskog kotara Mejaši, koji će se održati u nedjelju, 27. rujna.

Nositeljica liste je Ivana Javorčić Rajčić, a iza nje slijede Ivan Prolić, Ante Ćorić, Andrea Šućur, Stipe Pejković, Goran Ivančević i Toni Piplica.

Pod sloganom „Tvoj glas za tvoj kvart“, iz liste su predstavili rezultate za koje navode da su ostvareni tijekom proteklog mandata, ali i projekte koje najavljuju za sljedeće razdoblje.

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Što navode kao rezultate proteklog mandata?

Među ostvarenim projektima ističu pokretanje dvaju velikih gradilišta kanalizacijske infrastrukture na Mostinama i Stocu, asfaltiranje Ulice Mejaši i uređenje nogostupa te asfaltiranje nastavka Lovrinačke ulice uz zelenu površinu i nogostup s obje strane.

Navode i izgradnju pješačkih nogostupa preko Vukovarske ulice, postavljanje 17 rampi na pješačkim prijelazima za osobe s invaliditetom te asfaltiranje puta sv. Izidora na Kili.

Na području kotara, prema njihovim navodima, uređen je makadamski put na Stocima, otvoren novi vrtić na Kili s osam odgojno-obrazovnih skupina te obnovljen dječji park u Grabovoj ulici.

Među ostalim realiziranim projektima navode obnovu nogometnog igrališta na Dračevcu, otvaranje dviju podružnice Knjižnice Marka Marulića na Kili i u Tehnološkom parku, postavljanje autobusne nadstrešnice u Lovrinačkoj ulici te rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Mejaši, Ulici Svetog Spasa i Lovrinačkom putu te na putu Vrborana i Putu sv. Izidora.

Ističu i sadnju 50 stabala u tri godine, uključujući prvo takvo uređenje u Ulici Mejaši, realizaciju brojnih zahvata asfaltiranja i sanacije prometnica, obnovu pješačkih prijelaza te postavljanje ležećih policajaca, stupića i prometnih znakova.

Kao dio učinjenog navode i uređivanje te nasipanje makadamskih i neasfaltiranih puteva, kao i izradu i financiranje desetak prometnih studija i elaborata za sigurniji promet.

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Što obećavaju za sljedeći mandat?

Za sljedeće mandatno razdoblje najavljuju izgradnju Osnovne škole na Kili, Sportskog centra na Vrboranu te obnovu Puta Mostina.

Na popisu obećanja su i proširenje i obnova parka u Ulici Svetog Spasa, izgradnja košarkaškog terena u Ulici Put sv. Izidora, sanacija ceste i izgradnja oborinske odvodnje na Lovrinačkom putu te pronalazak lokacije za veliki park na Kili.

Izbori za vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora održavaju se u nedjelju, 27. rujna, a lista HDZ-a i Domovinskog pokreta na Mejašima nastupa pod rednim brojem 2.

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