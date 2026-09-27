HDZ i dalje drži Split 3: Ivana Zelić osvojila treći mandat u nizu

HDZ nastavlja svoj pobjednički niz na Splitu 3. Na nedjeljnim kotarskim izborima zajednička lista HDZ-a i Domovinskog pokreta, koju je predvodila Ivana Zelić, ostvarila je pobjedu, pa aktualna predsjednica Gradskog kotara Split 3 ulazi u svoj treći uzastopni mandat.

Na izborima su se natjecale tri liste. Uz HDZ i DP s Ivanom Zelić na čelu, u izbornoj utrci bili su DOMiNO, HSP i Hrvatski suverenisti, koje je predvodio Željko Zečić, te zajednička lista SDP-a, Centra, Direkta i Možemo! s Karmen Višić kao nositeljicom.

Četvrta pobjeda HDZ-a u nizu

Ovim rezultatom HDZ je ostvario četvrtu uzastopnu pobjedu na kotarskim izborima na Splitu 3. Prije Ivane Zelić na čelu kotara bio je Stipe Čogelja, danas zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije, dok je Zelić tada bila njegova zamjenica.

Nakon Čogelje preuzela je vođenje kotara, a pobjedom na ovim izborima osigurala je svoj treći mandat u nizu. HDZ tako nastavlja dugogodišnji kontinuitet upravljanja Splitom 3, pri čemu je prvi od posljednja četiri pobjednička mandata predvodio Stipe Čogelja, a posljednja tri Ivana Zelić.