HDZ Baška Voda traži odgovore: "Tko je birao članove Povjerenstva za referendum i po kojim kriterijima?"

Povjerenstvo HDZ-a Baška Voda zatražilo je javno pojašnjenje kriterija prema kojima su izabrani članovi Povjerenstva koje će provoditi referendum o opozivu načelnika Vjekoslava Radića. Iz HDZ-a navode kako pitanja otvaraju zbog obiteljskih veza pojedinih članova Povjerenstva s osobama koje su politički sudjelovale u procesu koji je doveo do raspisivanja referenduma.

HDZ upozorava na obiteljske veze

Prema navodima HDZ-a Baška Voda, među članovima Povjerenstva su Kristina Topalović, sestra Josipa Topalovića, Anita Ribarević, sestra Matejasa Jozipovića, Josipa Matković, sestra Matilde Jakir, te Jurica Topić, punac Josipa Topalovića.

"Riječ je, dakle, o tri sestre i jednom puncu osoba koje su, svaka na svoj način, povezane s političkom inicijativom koja je završila raspisivanjem referenduma", poručuju iz HDZ-a Baška Voda. Posebno ističu slučaj Josipa Topalovića, za kojeg navode da je nakon izglasavanja referenduma javno spominjao mogućnost svoje kandidature za načelnika u slučaju prestanka mandata Vjekoslavu Radiću. "Smatramo legitimnim pitati je li primjereno da njegova sestra i punac sudjeluju u tijelu koje provodi referendum nakon kojega bi se, ovisno o rezultatu, mogli raspisati novi izbori", navodi se u priopćenju.

"Ne dovodimo u pitanje osobni integritet članova"

Iz HDZ-a naglašavaju kako ne tvrde da će bilo koji član Povjerenstva postupati nezakonito niti unaprijed dovode u pitanje njihov osobni integritet. "Pitanje koje postavljamo drukčije je i vrlo jednostavno: je li kod tako politički osjetljivog procesa učinjeno sve kako bi građani mogli imati potpuno povjerenje u njegovu nepristranost?", pitaju iz stranke.

Dodaju kako bi kod sastavljanja takvog tijela trebalo unaprijed ukloniti svaku moguću sumnju u preplet obiteljskih i političkih interesa. "Referendum mora biti proces kojemu mogu vjerovati i oni koji podržavaju načelnika i oni koji mu se protive", poručuju.

Traže tri konkretna odgovora

Povjerenstvo HDZ-a Baška Voda od nadležnih stoga traži odgovor na pitanja tko je predložio članove Povjerenstva, prema kojim su kriterijima izabrani te je li prilikom njihova imenovanja razmatrana njihova bliska obiteljska povezanost s osobama politički angažiranima u procesu koji je doveo do referenduma.

"Građani Baške Vode imaju pravo na te odgovore", zaključuje Marko Lozić, predsjednik Povjerenstva HDZ-a Baška Voda.