Hausbrandt i Ribili dodijelili priznanje „Place of Excellence“ hotelu Ambasador čime su dodatno učvrstili odličnu suradnju

Nakon što je prošle godine dodijelio prvih deset priznanja, Hausbrandt je nastavio i ove godine s evaluacijama Mjesta izvrsnosti. Tako je prošlog tjedna s ponosom dodijeljeno priznanje Baru Split hotela Ambasador čime je potvrđena odlična dosadašnja suradnja.

Certfikat Place of Excellence osmišljen je s ciljem prepoznavanja partnerskih ugostiteljskih objekata koji kontinuirano održavaju visoke standarde u pripremi i posluživanju kave. Evaluacija objekata provedi se putem nenajavljenih i uzastopnih audita što omogućuje realnu, nepristranu i vjerodostojnu procjenu u svakodnevnim uvjetima rada. Iako je najveći naglasak na kvaliteti kave, promatra se cjelokupan doživljaj. Mjesta izvrsnosti moraju posluživati najbolje blendove Hausbrandt kave i ostali premium asortiman te brinuti o dosljednosti kvalitete kako bi svojim gostima dali cjelovito i autentično iskustvo. Gosti prepoznatljivu oznaku kvalitete mogu primijetiti već na plaketi prilikom ulaska u objekte, ali i kroz brojna obilježja u samim objektima.

Bar Split jedno je od omiljenih mjesta okupljanja u Hotelu Ambasador. Smješten između splitske Rive i marine, pruža jedan od najljepših ambijenata za predah uz pogled na more i grad. Njegova opuštena atmosfera i atraktivna lokacija čine ga idealnim mjestom za jutarnju kavu, popodnevni aperitiv ili večernje druženje uz koktele.

Za prigodu eventa kreiran je poseban desert koji je izazvao izvrsne reakcije gostiju pa će se zadržati u ponudi kao Cake of the Day. Desert nosi naziv Acca Bean, u njegovoj pripremi korištena je Hausbrandt Academia kava jer je bogata aromama čokolade, karamele i lješnjaka. Sastoji se od biskvita natopljenog kavom, lagane mascarpone kreme i pralina s kavom, a završava hrskavom čokoladnom glazurom oblikovanom tako da vjerno dočarava zrno kave.