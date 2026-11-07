Hat-trick Frederiksena srušio Rijeku! Istra slavila u Puli, gosti utakmicu završili s dva igrača manje

Istra 1961 ostvarila je vrijednu pobjedu protiv Rijeke u susretu odigranom na stadionu Aldo Drosina u Puli. Domaća momčad slavila je rezultatom 3:1, a apsolutni junak utakmice bio je Frederiksen, koji je postigao sva tri pogotka za pulski sastav.

Istra je povela u 30. minuti, kada je Frederiksen prvi put zatresao mrežu gostiju. Rijeka je odgovorila devet minuta poslije, a za izjednačenje na 1:1 pogodio je Fruk.

Ipak, domaćini su na odmor otišli s prednošću. U prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena Frederiksen je ponovno bio precizan i svojim drugim pogotkom donio Istri vodstvo od 2:1.

Rijeka je u nastavku pokušavala pronaći put do izjednačenja, no završnica susreta pripala je domaćinima. Frederiksen je u 88. minuti postigao svoj treći pogodak, kompletirao hat-trick i postavio konačnih 3:1.

Utakmicu su obilježila i dva crvena kartona u redovima Rijeke. Isključeni su Majstorović i Puljić, pa su gosti susret završili s devetoricom igrača.

Susret je sudio Ivan Vukančić iz Benkovca.

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