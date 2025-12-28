Haris Džinović nastupio pred prepunom Gradinom u Solinu

Legendarni pjevač Haris Džinović sinoć je nastupio pred prepunom Gradinom u Solinu, gdje je publici priredio večer ispunjenu dobro poznatim hitovima.

Tijekom koncerta nizale su se pjesme koje publika zna napamet, među kojima su I tebe sam sit kafano, Muštuluk, Laže mjesec, Ostarit ću, neću znati te nezaobilazna Rano je za tugu. Publika je pjevača pratila uglas, a atmosfera na Gradini bila je ispunjena emocijama i dobrom energijom.

Organizatori su zahvalili Harisu Džinoviću na, kako su naveli, nezaboravnoj večeri, uz najavu nastavka glazbenog programa. Publiku i posjetitelje Solina večeras na istoj lokaciji očekuje novi koncert, kada će na Gradini nastupiti Stela Rade.