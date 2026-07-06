Hamas raspustio vlast u Gazi i najavio prijenos uprave tehnokratima

Hamas je objavio da raspušta svoju de facto vladu u Pojasu Gaze, signalizirajući spremnost da upravljanje teritorijem prepusti palestinskom tehnokratskom odboru. Ovaj potez dio je šireg mirovnog plana koji je, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, predviđen nakon stupanja na snagu primirja.

Raspuštanje tijela koje je više od desetljeća upravljalo ministarstvima smatra se jednim od ključnih koraka u provedbi plana za poslijeratno uređenje Gaze, predstavljenog nakon što je u listopadu na snagu stupilo primirje.

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Iako je vlada raspuštena, Hamas ističe da će postojeća ministarstva i službenici nastaviti obavljati svoje dužnosti, uključujući poslove sigurnosti i provedbe zakona na područjima koja su i dalje pod njihovom kontrolom.

Odluku je pozdravio Odbor za mir, koji je osnovan radi praćenja provedbe sporazuma, no poručio je kako će konačnu ocjenu donositi na temelju konkretnih poteza, a ne samo najava.

Na konferenciji za novinare u gradu Gazi direktor Hamasova medijskog ureda Ismail Al-Tavabta potvrdio je da je čelnik tzv. Vladinog odbora za hitne slučajeve podnio ostavku te da je to tijelo službeno raspušteno.

Prema njegovim riječima, riječ je o koraku kojim se želi omogućiti administrativna tranzicija prema novom nacionalnom odboru za upravljanje Gazom.

Plan predviđa da upravljanje enklavom preuzme 15-člani odbor palestinskih tehnokrata koji ima potporu Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik tog tijela Ali Šat izjavio je da su spremni preuzeti odgovornost čim budu osigurani potrebni uvjeti i resursi za rad.

U međuvremenu, izraelska vojska i dalje kontrolira više od 60 posto teritorija Gaze, uključujući sigurnosnu tampon-zonu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u više je navrata ponovio da se Izrael ne namjerava povući s tog područja.