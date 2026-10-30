HALP traži hitnu reakciju Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku: Zbog spornih uvjeta oko 7.000 korisnika moglo bi ostati bez logopedske terapije

Nakon što su temu neizvjesne budućnosti privatnih logopedskih praksi u Saboru otvorili predstavnici klubova zastupnika Centra, Nezavisne platforme Sjevera i Građansko-liberalnog saveza, Mosta te SDP-a, Hrvatska asocijacija logopeda poduzetnika (HALP) traži hitnu reakciju saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. HALP je Odboru poslao dopis u kojem zahtijeva da raspravi o posljedicama primjene Zakona o logopedskoj djelatnosti i spornih minimalnih tehničkih uvjeta, koji bi mogli ugroziti dostupnost terapije za oko 7.000 korisnika. Odbor pozivaju da potakne Ministarstvo na izmjenu neprovedivih uvjeta prije nego što njihova upozorenja postanu stvarnost.

Iako podržavaju zakonsko uređenje i standardizaciju struke, iz HALP-a upozoravaju da propisani minimalni tehnički uvjeti nisu prilagođeni stvarnim uvjetima rada logopedskih praksi. Prema njihovoj anketi, više od 85 posto ispitanih privatnih praksi ne može zadovoljiti barem jedan od propisanih uvjeta, dok više od 40 posto ispitanika zbog toga najavljuje trajno zatvaranje. Problem je u tome što bi usklađivanje za mnoge logopede zahtijevalo opsežne građevinske zahvate koje nije moguće izvesti u unajmljenim prostorima, dok odgovarajućih zamjenskih prostora na tržištu nema dovoljno.

Cijenu propisa mogle bi platiti obitelji koje već teško dolaze do terapije, osobito djeca kojoj je rana intervencija ključna, a kojima bi zatvaranje kabineta moglo donijeti još dulje čekanje, putovanja i prekid kontinuiteta stručne pomoći.

Stoga se HALP obraća saborskom Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku, na čijem je čelu dr. sc. Ivana Kekin, a potpredsjednik je dr. sc. Mislav Herman. Među članovima Odbora su Ivica Baksa, Nikolina Baradić, Željko Glavić, Ljubica Jembrih, Darko Klasić, Branko Kolarić, Mišo Krstičević, Ljubica Lukačić, Ivica Mesić, Božo Petrov i Martina Vlašić Iljkić, uz imenovane članove iz zdravstvenog sustava. HALP od Odbora traži da razmotri učinak novih propisa na dostupnost i kontinuitet logopedske terapije, zatraži od Ministarstva zdravstva procjenu broja ugroženih pružatelja i korisnika, kao i raspoloživih alternativnih kapaciteta u pojedinim sredinama, te potakne preispitivanje spornih uvjeta.

Apel dolazi nakon što je HALP tijekom proteklih tjedana poduzeo niz aktivnosti kako bi upozorio na moguće posljedice primjene spornih propisa. Pokrenuta je peticija koja je dosad prikupila više od 17.000 potpisa, nadležnim institucijama upućeni su prijedlozi ostvarivih standarda, podnesen je prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti spornog članka Zakona s Ustavom, a ispred Ministarstva zdravstva održana je i konferencija za medije. Podrška stiže i od roditelja koji se pribojavaju da bi njihova djeca mogla ostati bez terapije. Oni su svoje apele uputili predsjedniku, premijeru i ministrici Ireni Hrstić, a pisma je podržalo ukupno 1.500 potpisnika.

Građani su pozvani podržati logopede potpisivanjem peticije, a kampanju mogu pratiti putem web stranice te Instagram i Facebook profila HALP-a.