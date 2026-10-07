HALMED provjerava navode o BCG cjepivu: "Nema potvrde da su djeca dobila deset puta veću dozu"

HALMED provjerava informacije prema kojima je u dokumentaciji za dvoje djece u Hrvatskoj zabilježena doza BCG cjepiva deset puta veća od one propisane za dojenčad. Iz Agencije naglašavaju da zasad nema dokaza da je takva količina cjepiva djeci doista i primijenjena.

Pitanje doziranja otvoreno je nakon što je bugarski proizvođač cjepiva Bul Bio objavio podatke vezane uz četiri prijave osteitisa odnosno osteomijelitisa u Hrvatskoj. Prema njihovim navodima, u europskoj bazi EudraVigilance kod dva slučaja evidentirana je doza od 0,5 mililitara, iako je propisana doza za dojenčad deset puta manja.

“HALMED trenutačno ne raspolaže podacima koji bi upućivali da je u ijednom od predmetna četiri slučaja prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa primijenjena pogrešna doza cjepiva”, poručili su iz Agencije.

HALMED sada uspoređuje raspoloživu dokumentaciju kako bi se utvrdilo koliko je cjepiva u tim slučajevima stvarno primijenjeno.

Podatak o većoj dozi još nije potvrđen

Iz HALMED-a upozoravaju da ni sam proizvođač podatak iz europske baze ne smatra konačnom potvrdom pogrešnog doziranja.

“Proizvođač predmetnog BCG cjepiva u svojem priopćenju također navodi kako je informaciju o navodnoj primjeni pogrešne doze cjepiva potrebno dodatno provjeriti i potvrditi, na čemu HALMED sada prioritetno radi”, naveli su.

U ovom trenutku stoga nije moguće zaključiti da su djeca stvarno primila 0,5 mililitara cjepiva. Jedna od mogućnosti je i pogreška prilikom unošenja podataka u dokumentaciju, ali ni takav scenarij još nije potvrđen.

Također nema potvrde da bi eventualno pogrešno doziranje bilo uzrok prijavljenih slučajeva osteomijelitisa.

Četiri slučaja pod povećalom

Prema podacima koje je objavio Bul Bio, hrvatski distributer obavijestio je proizvođača 5. listopada o četiri prijave osteomijelitisa nakon BCG cijepljenja.

Za dva slučaja, koja se odnose na cijepljenja provedena tijekom 2024. godine, proizvođač je u EudraVigilanceu pronašao podatak o dozi od 0,5 mililitara. Te su prijave u europsku bazu unesene 29. lipnja ove godine.

I bugarsko Ministarstvo zdravstva naglasilo je da će se tek tijekom istrage utvrđivati je li evidentirani podatak o količini cjepiva točan.

U trećem prijavljenom slučaju proizvođač navodi da je povezanost zdravstvenog događaja s cjepivom naknadno odbačena. Prijava je evidentirana u travnju ove godine, a odnosila se na događaj iz 2023. koji, prema Bul Biju, nije odgovarao karakterističnim neželjenim reakcijama nakon BCG cijepljenja.

U uzorku jednog djeteta pronađen cjepni soj bakterije

Posebno se istražuje četvrti slučaj, koji se odnosi na dijete cijepljeno 23. studenoga 2024. Osteomijelitis je dijagnosticiran približno godinu i pol poslije, a u uzorku koštanog tkiva potvrđena je bakterija Mycobacterium bovis BCG, odnosno soj koji se koristi u BCG cjepivu.

Prema informacijama proizvođača, o tom je slučaju obaviješten 14. svibnja, nakon čega je prijava unesena u EudraVigilance. HALMED ju je evidentirao nekoliko dana poslije.

HZJZ je ranije naveo i da su djeca kod koje su zabilježene komplikacije cijepljena u različitim zdravstvenim ustanovama. Prema Zavodu, ta okolnost smanjuje vjerojatnost zajedničke pogreške prilikom primjene cjepiva.

Četiri prijave nakon desetljeća bez zabilježenih slučajeva

Pozornost zdravstvenih institucija izazvala je činjenica da su tijekom 2026. evidentirane četiri sumnje na BCG osteitis ili osteomijelitis kod male djece.

Prema HZJZ-u, tijekom prethodnih desetak godina u Hrvatskoj nije zabilježen nijedan takav slučaj. Četiri prijave u kratkom razdoblju stoga predstavljaju neuobičajeno povećanje.

Epidemiološka istraživanja uglavnom procjenjuju učestalost BCG osteitisa i osteomijelitisa na približno jedan do tri slučaja na milijun primijenjenih doza, iako se podaci razlikuju ovisno o cjepivu, korištenom soju i metodologiji istraživanja.

Zaustavljena primjena svih serija cjepiva proizvođača Bul Bio

HALMED je 5. listopada, iz predostrožnosti i dok traje istraga, zatražio privremenu obustavu distribucije i primjene BCG cjepiva proizvođača Bul Bio.

Prijavljeni slučajevi povezuju se sa serijama 807-1 i 683-1, koje su se u Hrvatskoj koristile približno od trećeg tromjesečja 2023. do početka 2026. U tom je razdoblju primijenjeno oko 60.000 doza.

Mjera predostrožnosti ipak je proširena na svih 11 serija cjepiva ovog proizvođača koje su od 2017. bile dostupne na hrvatskom tržištu.

Bul Bio navodi da je Hrvatskoj od 2021. isporučio pet serija, ukupno 21.000 ampula odnosno količinu koja odgovara 420.000 doza. Proizvođač tvrdi da su serije prošle propisani postupak puštanja u promet i dobile europski EU-OCABR certifikat te da su distribuirane i drugim članicama Europske unije.

Prema njihovim navodima, provjerom europske baze od 2019. godine nisu pronađene druge prijave nuspojava tog proizvoda u državama u koje su isporučivane iste serije.

HZJZ roditeljima: Bez simptoma nisu potrebni preventivni pregledi

HZJZ poručuje roditeljima djece koja su već cijepljena da ih nije potrebno voditi na preventivna snimanja ili dodatne preglede ako nemaju nikakvih simptoma.

Pažnju treba obratiti na dugotrajniju ili postupno nastalu oteklinu u području kosti ili zgloba, bol, smanjenu pokretljivost, šepanje ili izbjegavanje oslanjanja na ruku ili nogu. U slučaju pojave takvih simptoma roditeljima se preporučuje obratiti pedijatru.

BCG cjepivo koristi se za zaštitu djece od najtežih oblika tuberkuloze. Budući da Hrvatska ima nisku incidenciju te bolesti, HZJZ procjenjuje da privremena obustava cijepljenja ne predstavlja neposredan zdravstveni rizik za djecu.

Istraga se nastavlja, a jedno od ključnih pitanja koje HALMED sada pokušava razjasniti jest jesu li podaci o dozama navedeni u dokumentaciji točni ili je riječ o pogrešci u evidenciji.