HALMED hitno obustavio cjepivo koje bebe primaju već u rodilištu u Hrvatskoj!

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) zatražila je obustavu distribucije i primjene svih serija BCG cjepiva koje se koristi za zaštitu od težih oblika tuberkuloze. Odluka je donesena kao mjera predostrožnosti zbog sumnje na moguću neispravnost u kakvoći cjepiva, a obustava će trajati do završetka istrage.

Riječ je o cjepivu BCG Vaccine proizvođača Bul Bio NCIPD Ltd. iz Bugarske, koje distribuira tvrtka Medical Intertrade. BCG je živo atenuirano cjepivo protiv težih oblika tuberkuloze, a primjenjuje se odmah nakon rođenja ili tijekom prvih mjeseci djetetova života.

Sumnja je pokrenuta nakon praćenja prijava mogućih nuspojava. HALMED je tijekom 2026. godine zaprimio četiri prijave sumnje na osteomijelitis nakon primjene ovog cjepiva.

Cjepiva su primijenjena u različitim zdravstvenim ustanovama, što prema HALMED-u smanjuje vjerojatnost da je riječ o pogrešci prilikom cijepljenja.

Posebnu pozornost izazvao je broj prijavljenih slučajeva. Naime, od 2005. do 2025. godine zabilježena je samo jedna prijava sumnje na istu nuspojavu povezanu s BCG cjepivima, dok su tijekom 2026. zaprimljene četiri. Zbog toga je postavljena sumnja na moguću neispravnost u kakvoći lijeka.

Osteomijelitis nakon BCG cjepiva rijetka je infekcija kostiju koju uzrokuje oslabljeni soj bakterije Mycobacterium bovis prisutan u cjepivu te je poznata moguća nuspojava.

Infekcija najčešće zahvaća duge kosti ruku i nogu, prsnu kost ili rebra. Među simptomima su bol, oteklina i smanjena pokretljivost uda, a mogu se pojaviti nekoliko mjeseci pa sve do nekoliko godina nakon cijepljenja, najčešće nakon otprilike godinu dana.

Iz HALMED-a ističu da uz pravodobnu dijagnozu i odgovarajuće liječenje dolazi do potpunog oporavka. Roditeljima se savjetuje da se u slučaju pojave navedenih simptoma obrate liječniku.

Ovu nuspojavu ne treba miješati s uobičajenom lokalnom reakcijom nakon BCG cijepljenja. Crvenilo i mala oteklina ili izbočina na mjestu primjene, koja se može pretvoriti u malu ranicu, očekivana je reakcija. Zacjeljivanje može potrajati nekoliko mjeseci i završiti stvaranjem manjeg ožiljka.

Cijepljenje u rodilištima privremeno se obustavlja

BCG cjepivo obuhvaćeno ovom odlukom nema odobrenje za stavljanje u promet u Hrvatskoj, već se nabavlja temeljem suglasnosti za interventni unos te je dio programa obveznog cijepljenja.

Kako trenutačno nema drugog dostupnog BCG cjepiva za primjenu kod novorođenčadi, cijepljenje protiv tuberkuloze u rodilištima neće se provoditi do završetka istrage.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo procjenjuje da djeca u Hrvatskoj već dulje vrijeme imaju vrlo nizak rizik obolijevanja od tuberkuloze te navodi da privremena obustava cijepljenja do završetka istrage neće ugroziti njihovo zdravlje.

HALMED će javnost pravodobno obavijestiti o mogućem nastavku cijepljenja ovim ili drugim BCG cjepivom nakon što budu poznati rezultati istrage.