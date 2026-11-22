Ozbiljan kibernetički incident pogodio je hrvatsku tvrtku CorvusPay. Neovlaštene osobe došle su do podataka o bankovnim računima i transakcijama korisnika, a iz tvrtke upozoravaju na opasnost od novih pokušaja internetskih prijevara. Hrvatska fintech tvrtka CorvusPay potvrdila je da je došlo do neovlaštenog pristupa dijelu njezina informacijskog sustava. Sigurnosni incident otkriven je 17. studenoga 2026. godine, a napadači su uspjeli preuzeti određene osobne i financijske podatke korisnika.

Kako piše Lider, kojemu je tvrtka potvrdila incident, među kompromitiranim informacijama nalaze se adrese elektroničke pošte, brojevi bankovnih računa (IBAN), ali i pojedinosti o obavljenim plaćanjima. Riječ je o podacima koji uključuju naziv trgovca, opis plaćanja, iznos, valutu i datum pojedine transakcije.

Podaci o karticama nisu ukradeni, ali opasnost postoji

Prema informacijama koje je objavio Lider, napad je zahvatio dio sustava povezan s uslugom CorvusPayByIBAN, koja omogućuje plaćanje izravno s bankovnog računa. Iz tvrtke tvrde da brojevi platnih kartica i podaci potrebni za autorizaciju plaćanja nisu kompromitirani. To znači da ukradeni podaci sami po sebi nisu dovoljni za izravno skidanje novca s računa korisnika. Međutim, postoji druga opasnost. Naime, kriminalci bi prikupljene informacije mogli iskoristiti za slanje lažnih poruka koje izgledaju kao službene obavijesti banaka ili trgovaca. Posebno zabrinjava mogućnost da se u takvim porukama navode stvarni iznosi i datumi kupnje, zbog čega bi korisnici mogli lakše povjerovati da je riječ o vjerodostojnom zahtjevu.

Koliko je ljudi pogođeno? Odgovora još nema

Iz CorvusPaya navode da se kroz zahvaćeni dio sustava obrađuje približno 20 transakcija dnevno. Ipak, točan broj korisnika čiji su podaci završili u rukama neovlaštenih osoba zasad nije poznat. Tvrtka Lideru nije precizirala koliko je transakcijskih zapisa preuzeto ni na koje se razdoblje odnose kompromitirani podaci. Zbog toga još nije moguće utvrditi stvarne razmjere sigurnosnog incidenta. Nakon otkrivanja neovlaštenog pristupa, iz CorvusPaya su, prema vlastitim navodima, odmah pokrenuli sigurnosne postupke kojima je onemogućen nastavak pristupa podacima. Provedena je i forenzička analiza, dok stručni timovi nastavljaju nadzirati sustav. O događaju su obaviješteni Ministarstvo unutarnjih poslova i Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), kao i banke, trgovci te korisnici na koje se kompromitirani zapisi odnose.

Građanima upućeno važno upozorenje

Iz CorvusPaya pozivaju korisnike da budu posebno oprezni pri zaprimanju neočekivanih poruka povezanih s plaćanjima. Ako netko putem elektroničke pošte ili SMS-a zatraži dodatnu potvrdu transakcije, uplatu novca ili dostavljanje osobnih podataka, takav zahtjev potrebno je provjeriti izravno s bankom ili trgovcem, koristeći njihove službene kontakte.

Korisnici se za dodatne informacije mogu obratiti tvrtki putem adrese support@corvuspay.com.