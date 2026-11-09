Hakeri upali u ruski sustav i došli do povjerljivih podataka: Ovo su brojke mrtvih koje su ruske vlasti godinama skrivale

Hakerski napad na rusku državnu statističku službu otkrio je razmjere ljudskih gubitaka koje Moskva godinama skriva od javnosti. Prema procurjelim podacima, rat u Ukrajini postao je najsmrtonosniji ruski sukob nakon Drugog svjetskog rata.

Više od 450.000 Rusa izgubilo je život u ratu u Ukrajini, pokazuju podaci koji su navodno procurili iz ruske državne statističke službe Rosstat. Riječ je o dosad jednom od najznačajnijih otkrića o stvarnim razmjerima ruskih gubitaka, o kojima Kremlj već godinama ne objavljuje službene informacije.

Kako piše The Moscow Times, podaci upućuju na to da je rat u Ukrajini od početka ruske invazije 2022. godine postao četvrti najčešći uzrok smrti u Rusiji. Istodobno, broj poginulih nastavlja rasti, unatoč sve sporijem ruskom napredovanju na bojištu.

Rusija posljednji put objavila je službene podatke o svojim vojnim gubicima u rujnu 2022. godine, a neovisne procjene redovito je odbacivala kao nepouzdane.

Hakeri upali u ruski sustav i došli do povjerljivih podataka

Iza velikog kibernetičkog napada na Rosstat, koji se dogodio između 29. listopada i 1. studenoga, stoje hakerske skupine Belarus Cyber Partisans i Silent Crow.

Prema njihovim tvrdnjama, tijekom napada pribavljeni su brojni povjerljivi dokumenti, uključujući demografske i gospodarske podatke te evidencije o smrtnim slučajevima povezanima s ratom.

Skupina Silent Crow procijenila je broj mrtvih na približno 450.000, dok su Belarus Cyber Partisans, koristeći strožu metodologiju, došli do brojke od 393.881 poginule osobe.

Razlika proizlazi iz načina evidentiranja smrtnih slučajeva. Šira procjena uključuje i pripadnike ruskih oružanih snaga koji nisu poginuli izravno u borbi, kao i određene civilne žrtve.

Autentičnost i potpunost procurjelih podataka još nisu neovisno potvrđene, zbog čega navedene brojke treba promatrati kao procjene temeljene na navodno pribavljenim državnim evidencijama.

Rat postaje sve krvaviji, a rusko napredovanje sve sporije

Posebno zabrinjava podatak da se broj smrtnih slučajeva povećava iz godine u godinu.

Prema analizi procurjelih evidencija, Rusija je od početka invazije izgubila prosječno 6,2 osobe za svaki četvorni kilometar osvojenog ukrajinskog teritorija.

U međuvremenu se rusko napredovanje na pojedinim dijelovima bojišta znatno usporilo, dok ljudski gubici nastavljaju rasti.

U evidencijama se nalazi i više od 14.000 pripadnika ruskih oružanih snaga koji su umrli od bolesti, posljedica prometnih nesreća, samoubojstava i drugih uzroka koji nisu izravno povezani s borbenim djelovanjem.

Više od 32.000 osoba preminulo je od posljedica ranjavanja zadobivenih najmanje godinu dana prije smrti.

Stvarni broj mrtvih mogao bi biti i veći jer podaci ne obuhvaćaju sve nestale vojnike niti strane državljane koji su se borili u sastavu ruskih snaga.

Ogromni gubici u Donjeckoj oblasti

Velik dio evidentiranih smrti povezan je s borbama na istoku Ukrajine, osobito na području Donjecke oblasti.

Među najkrvavijim bitkama ističe se ona za Bahmut, koja je trajala mjesecima i odnijela desetke tisuća života. Prema podacima koje prenosi The Moscow Times, u toj je bitki poginulo više od 20.000 ruskih vojnika.

Procurjeli podaci također upućuju na velike regionalne razlike u ruskim gubicima.

Stanovnici siromašnijih regija i etničkih republika nerazmjerno su zastupljeni među poginulima, dok je udio žrtava iz velikih gradova, poput Moskve, znatno manji u odnosu na njihov broj stanovnika.

Istraživači upozoravaju da ruske vlasti za novačenje koriste velike financijske poticaje, osobito u područjima u kojima su prosječne plaće niske, a mogućnosti zapošljavanja ograničene.

Najveći ruski gubici nakon Drugog svjetskog rata

Ako se podaci potvrde, rat u Ukrajini bit će daleko najsmrtonosniji sukob za Rusiju nakon Drugog svjetskog rata.

Za usporedbu, tijekom gotovo deset godina sovjetske intervencije u Afganistanu poginulo je oko 13.000 sovjetskih vojnika.

Britansko ministarstvo obrane ranije je procijenilo da je u borbama na ruskoj strani poginulo više od pola milijuna ljudi, dok bi ukupan broj poginulih i ranjenih mogao dosegnuti 1,5 milijuna.

Novinari The Moscow Timesa usporedili su dio procurjelih podataka s evidencijama poginulih koje vode neovisni ruski medij Mediazona i ruska služba BBC-ja. Iako su uspjeli provesti djelomičnu provjeru, nisu mogli potvrditi vjerodostojnost cijele baze podataka.

Stručnjak upozorava na političke posljedice za Kremlj

Janis Kluge, stručnjak za Rusiju i Euroaziju pri Njemačkom institutu za međunarodne i sigurnosne poslove, smatra da je riječ o iznimno važnom otkriću.

Prema njegovoj ocjeni, procurjeli podaci potvrđuju da je rat dosegnuo dosad nezabilježenu razinu smrtnosti.

Iako bi izravne gospodarske posljedice tolikih gubitaka mogle biti ograničene u odnosu na ukupnu rusku radno sposobnu populaciju, Kluge ističe da je njihova politička težina mnogo veća.

Naime, sve veći broj poginulih otvara pitanje stvarne cijene ruskih vojnih operacija i održivosti strategije Kremlja.

Dok Moskva nastavlja rat i pokušava ostvariti nove teritorijalne dobitke, procurjeli podaci upućuju na to da je ljudska cijena svakog daljnjeg napredovanja sve veća.