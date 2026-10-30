Hakeri izveli pljačku stoljeća: S najveće svjetske kriptomjenjačnice nestalo više od šest milijardi dolara

Najveća svjetska platforma za trgovanje kriptovalutama, Binance, suočila se s hakerskim napadom golemih razmjera. Prema informacijama koje prenosi CNN, napadači su u četvrtak uspjeli ukrasti više od šest milijardi dolara u digitalnoj imovini, što bi predstavljalo najveću krađu kriptovaluta u povijesti.

Dok sigurnosni stručnjaci pokušavaju rekonstruirati napad i pronaći odgovorne, traje utrka s vremenom kako bi se spriječilo premještanje i unovčavanje ukradenih sredstava.

Sumnje su već usmjerene prema Sjevernoj Koreji, čije se hakerske skupine godinama povezuje s velikim krađama digitalne imovine.

Uspjeli zamrznuti tri milijarde dolara

Do četvrtka navečer po američkom vremenu timovi stručnjaka iz više kriptovalutnih tvrtki uspjeli su zamrznuti približno tri milijarde dolara ukradenih sredstava.

To znači da je oko polovice iznosa obuhvaćeno sigurnosnim mjerama, dok se za ostatkom još traga.

Istražitelji nastoje pratiti kretanje digitalne imovine kroz blockchain mreže i spriječiti hakere da novac prebace na adrese s kojih bi ga bilo teže vratiti.

Prema početnim nalazima Binanceove istrage, napadači su do sustava mogli doći preko prijenosnog računala jednog od inženjera.

Iz tvrtke navode da je kompromitirano računalo napadaču omogućilo pristup servisnom kontejneru iz kojeg su potom pokrenute neovlaštene transakcije.

Binance poručuje: „Pokrit ćemo sve gubitke”

Nakon otkrivanja napada Binance je privremeno obustavio uplate i isplate kako bi proveo dodatne sigurnosne provjere.

Tvrtka je također opozvala autorizaciju pogođene adrese te angažirala partnere koji sudjeluju u praćenju i pokušajima povrata ukradenih sredstava.

Istodobno je korisnicima poslana poruka da ne trebaju strahovati za svoju imovinu.

Iz Binancea su najavili da će sve gubitke pokriti vlastitim sredstvima i novcem iz fonda za hitne slučajeve, uz tvrdnju da su korisnička sredstva sigurna.

Unatoč tim jamstvima, razmjeri napada izazvali su veliku pozornost u kriptoindustriji.

„Ovo je najveći hakerski napad u povijesti”

Stručnjaci upozoravaju da dosad nije zabilježena krađa kriptovaluta ovakvih razmjera.

„To je najveći hakerski napad u povijesti”, izjavio je za Reuters Aravind Srinivasan, voditelj sustavnog OTC poslovanja u tvrtki GSR, jednom od velikih sudionika na tržištu kriptovaluta.

Posebno zabrinjava činjenica da su napadači, prema dostupnim informacijama, uspjeli pristupiti sustavima jedne od najvećih i najpoznatijih svjetskih kriptomjenjačnica.

Sada je ključno pitanje koliko će ukradenog novca biti moguće vratiti prije nego što ga hakeri pokušaju prikriti ili unovčiti.

Sumnja pada na elitnu hakersku jedinicu Sjeverne Koreje

Prema CNN-u, tvrtka TRM Labs, specijalizirana za praćenje transakcija kriptovaluta, na temelju prikupljenih obavještajnih podataka sumnja da iza napada stoji elitna sjevernokorejska hakerska skupina.

Sličnu procjenu iznijela je i singapurska tvrtka Pangolin Intelligence, koja se bavi analizom blockchain transakcija.

Njezini stručnjaci upozoravaju da bi napadači mogli pokušati iskoristiti razgranatu mrežu posrednika i organizacija za pranje novca kako bi prikrili podrijetlo ukradenih sredstava.

„Mislim da je igra mačke i miša tek počela”, izjavio je analitičar Pangolin Intelligencea za CNN.

Dodao je kako je moguće da je Sjeverna Koreja već pripremila načine za premještanje i unovčavanje digitalne imovine.

Ipak, odgovornost za ovaj napad zasad nije službeno utvrđena.

CNN je zatražio komentar sjevernokorejske misije pri Ujedinjenim narodima, dok je Pjongjang u prošlosti odbacivao optužbe o sudjelovanju u hakerskim napadima.

Sjevernokorejske hakere povezuje se i s prethodnom rekordnom krađom

Ako se sumnje potvrde, ovo ne bi bio prvi veliki napad na kriptovalutni sektor koji se povezuje sa Sjevernom Korejom.

Sjevernokorejski hakeri ranije su optuženi za krađu približno 1,5 milijardi dolara s platforme Bybit, još jedne velike međunarodne mjenjačnice kriptovaluta.

Taj je slučaj dosad bio među najvećim poznatim krađama digitalne imovine.

Najnoviji napad na Binance, prema objavljenim procjenama, višestruko premašuje taj iznos.

Binance je već prolazio kroz velike kontroverze

Binance je 2017. godine osnovao Changpeng Zhao, kanadski državljanin koji je u samo godinu dana od pokretanja tvrtku pretvorio u najveću svjetsku platformu za trgovanje kriptovalutama.

No njegov poslovni uspon pratile su i ozbiljne pravne poteškoće.

Zhao je 2023. odstupio s čelne pozicije nakon što je priznao krivnju za kršenje američkih propisa o sprječavanju pranja novca.

Osuđen je na četiri mjeseca saveznog zatvora, a američki predsjednik Donald Trump pomilovao ga je u listopadu prošle godine.