Hakeri izazvali kaos u supermarketima diljem Europe

Supermarketi u najmanje sedam europskih država suočili su se s ozbiljnim poremećajima nakon sumnjivih kibernetičkih napada na rashladne sustave. Temperature u hladnjacima i zamrzivačima u pojedinim trgovinama naglo su porasle, ponegdje čak do 50 stupnjeva Celzijevih, zbog čega su trgovci morali povući velike količine prehrambenih proizvoda iz prodaje.

Problemi su zabilježeni u ponedjeljak u Belgiji, Estoniji, Irskoj, Finskoj, Luksemburgu, Nizozemskoj i Švedskoj. Nekoliko trgovačkih lanaca potvrdilo je da su njihovi sustavi bili izloženi hakerskim napadima, dok se uzroci ostalih incidenata još istražuju. Kako piše britanski The Guardian, riječ je o novom valu incidenata koji podsjeća na napade zabilježene prošlog mjeseca u Francuskoj, gdje su hakeri preuzeli kontrolu nad rashladnim uređajima u stotinama trgovina i prouzročili milijunske štete.

U Švedskoj uništena hrana, trgovine ostale bez rashlađenih proizvoda

Posebno ozbiljna situacija zabilježena je u Švedskoj, gdje je trgovački lanac Coop prijavio probleme u šest trgovina. Slične poteškoće potvrdio je i lanac ICA, čiji je dio prodavaonica ostao bez ispravnih rashladnih sustava.

U trgovini ICA u gradu Sjöbou na jugu zemlje hakeri su, prema objavljenim informacijama, promijenili postavke hladnjaka i zamrzivača te temperaturu podigli na čak 50 stupnjeva Celzijevih. Jedna trgovina u Stockholmu izvijestila je da je napad zabilježen oko dva sata ujutro te da je zbog kvara uništena hrana koja se nalazila u zamrzivačima. Švedski nacionalni centar za kibernetičku sigurnost uključio se u istraživanje incidenata. Njegov čelnik John Billow upozorio je da je u zemlji velik broj industrijskih i drugih operativnih uređaja izložen sigurnosnim rizicima jer nisu pravodobno ažurirani ili zaštićeni.

Veliki poremećaji pogodili su i belgijske trgovine. Tvrtka Ahold Delhaize potvrdila je probleme u desecima supermarketa u Belgiji i Luksemburgu. U pojedinim prodavaonicama rashladne police ostale su prazne, a kupci su obaviješteni da zbog kibernetičkih napada privremeno nije dostupna određena rashlađena i zamrznuta hrana. Poteškoće su prijavili i drugi trgovački lanci. Colruyt je izvijestio o problemima u pet trgovina, Intermarché u njih 15, dok je Carrefour Belgium zabilježio poremećaje u približno 15 od svojih 700 prodavaonica. Napad nije zaobišao ni Ikeu. U njezinoj trgovini u belgijskom Monsu temperatura zamrzivača iznenada je porasla, zbog čega su zaposlenici preventivno uklonili dio prehrambenih proizvoda. Stephan Moelans, direktor tvrtke Sabcobel, koja upravlja rashladnim sustavima Delhaizea, objasnio je da su tehničari već tijekom noći morali intervenirati i isključivati pogođene uređaje. Unatoč incidentima, iz Delhaizea su poručili kako distribucijski centri normalno funkcioniraju i da opskrba trgovina nije prekinuta.

Napadi zabilježeni i u Irskoj, Estoniji i Nizozemskoj

U Irskoj je trgovački lanac SuperValu prijavio kibernetički incident koji je zahvatio rashladne sustave u 13 od ukupno 223 trgovine. Iz prodaje su privremeno povučeni rashlađeni i zamrznuti proizvodi. Slična situacija dogodila se u Estoniji, gdje su napadači uspjeli pristupiti računalu koje upravlja rashladnim sustavom te temperaturu povećati na 50 stupnjeva. Jann Mutso, direktor tvrtke Kitman Coldtech, izjavio je da je intervencija uslijedila nekoliko minuta nakon otkrivanja napada, zahvaljujući čemu nije nastala znatna šteta. U Nizozemskoj su problemi pogodili najmanje 17 uglavnom manjih trgovina, dok su u Finskoj zabilježeni incidenti u prodavaonicama povezanima s lancem Kesko.

Francuska već pretrpjela štetu od više desetaka milijuna eura

Najnoviji incidenti uslijedili su nakon velikog kibernetičkog napada koji je u listopadu pogodio Francusku.

Tada su hakeri preuzeli kontrolu nad rashladnim sustavima u čak 700 supermarketa, uključujući trgovine lanaca Carrefour, Intermarché, Leclerc, Monoprix i Coopérative U. Uređaji koji su trebali održavati temperature duboko ispod ništice počeli su se zagrijavati, a pojedini su dosegnuli više od 50 stupnjeva Celzijevih. Posljedice su bile ozbiljne. Trgovci su morali baciti velike količine mesa, mliječnih proizvoda i zamrznute hrane. Prema dosadašnjim procjenama, ukupna šteta mjeri se desecima milijuna eura, dok su pojedini supermarketi prijavili gubitke veće od 130.000 eura. Francusko državno odvjetništvo pokrenulo je službenu istragu, a nadležne službe analiziraju sigurnosne propuste koji su omogućili napadačima pristup rashladnim uređajima.

Stručnjaci upozoravaju: "Napadači možda žele izazvati što veću štetu"

Stručnjaci za kibernetičku sigurnost upozoravaju da bi motiv ovakvih napada mogao biti izazivanje gospodarske štete i poremećaja u opskrbi, a ne izravna financijska korist. Tom Hegel iz tvrtke SentinelOne istaknuo je da dosad nisu zabilježeni zahtjevi za otkupninom, što otvara mogućnost da je cilj napada sabotaža. Trgovački lanci posebno su ranjivi jer koriste velik broj međusobno povezanih uređaja kojima se može upravljati na daljinu. Među njima su rashladni sustavi, sustavi upravljanja zgradama i drugi dijelovi tehničke infrastrukture.

Patrick Lamplmair iz tvrtke Tributech upozorio je da se mnogim rashladnim uređajima još uvijek može pristupiti putem interneta te da dio njih ima poznate sigurnosne propuste. Zbog toga napadači mogu u kratkom vremenu izazvati veliku materijalnu štetu, čak i bez fizičkog pristupa trgovinama.

Europska komisija zabrinuta zbog sigurnosti opskrbe hranom

Na najnovije incidente reagirao je i europski povjerenik za poljoprivredu i hranu Christophe Hansen, koji je upozorio da ponovljeni napadi predstavljaju ozbiljnu prijetnju europskom prehrambenom lancu i povjerenju potrošača. Europske sigurnosne službe posebno su zabrinute zbog mogućnosti koordiniranih napada na kritičnu infrastrukturu, uključujući napade iza kojih bi mogli stajati akteri povezani s državama.